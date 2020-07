Lợi dụng mạng xã hội Facebook, nhiều cá nhân đăng tải bài viết xuyên tạc, phản động

Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh đối nội của đơn vị vừa làm rõ 5 trường hợp là những công dân sinh sống trên địa bàn có hành vi đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân các bài viết có nội dung trái chiều, phản động, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, đường lối... từ các trang mạng của cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước.

Nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung trái chiều, phản động, xuyên tạc... được mời lên làm việc. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Cụ thể, từ 20/6 - 30/6, Phòng An ninh đối nội phối hợp với Công an TP. Hạ Long, thị xã Quảng Yên phát hiện 5 đối tượng gồm T.Đ.T (trú tại phường Hà Tu, TP. Hạ Long); P.Đ.D và N.T.N (cùng trú tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long); V.V.N (trú tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên) và H.Q.C (trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung trái chiều, phản động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói xấu lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời 5 trường hợp này lên làm việc để làm rõ các hành vi.

Qua đấu tranh khai thác, các công dân thừa nhận các hành vi của mình vi phạm Luật An ninh mạng; đồng thời cam kết từ bỏ hoạt động, không đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, clip có nội dung phản động, sai sự thật; gỡ bỏ các bài viết có nội dung vi phạm và có mặt khi cơ quan công an yêu cầu.

Hiện, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với công an địa phương củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đức Tùy