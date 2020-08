Lộ trình đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi yên nghỉ cuối cùng

Sáng 15/8, thông tin từ Chỉ huy Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: Các lực lượng của Công an TP Hà Nội đang triển khai kế hoạch phân luồng, phân luồng từ xa, đồng thời cấm các phương tiện lưu thông vào một số tuyến đường, đồng thời hạn chế phương tiện vào khu vực, tuyến đường phục vụ Lễ quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.



Theo dự kiến vào 13h chiều nay (15/8), Ban tổ chức Lễ Quốc tang sẽ tiến hành làm lễ truy điệu ông Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội).

Sau đó, sẽ di quan về Nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tuyến đường di quan sẽ đi theo lộ trình Lê Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Tràng Thi - Điện Biên - Trần Phú - Kim Mã - Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Xuân Thuỷ - Hồ Tùng Mậu rồi vào Nghĩa trang Mai Dịch.

Lực lượng an ninh phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường phục vụ quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Nhật Tân

Trong thời gian diễn ra quốc tang, các tuyến đường nói trên sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông. Phía Tổng công ty vận tải Hà Nội cũng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt trên tuyến đường phục vụ quốc tang.

"Để đảm bảo giao thông thông suốt, tuyệt đối an toàn, khi đoàn tang lễ đi qua trên các tuyến đường thì người tham gia giao thông, cũng như người dân đến đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cần tuyệt đối chấp hành chỉ huy, chỉ dẫn của lực lượng chức năng trên đường. Đặc biệt, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy khi người dân đến, ra các tuyến đường tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phải tuân thủ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh", Chỉ huy Đội Tuần tra dẫn đoàn của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin thêm.

Nhật Tân