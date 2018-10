Lộ 'thân thế' người đàn ông lái ô tô biển xanh 80B giả bật hú còi ưu tiên, gây náo loạn phố Sài Gòn

Ngày 31/1, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, TP. HCM cho biết, liên quan đến vụ việc xe ô tô gắn biển xanh 80B giả bật đèn ưu tiên, hú còi inh ỏi trên đường Nguyễn Duy Trinh, cơ quan chức năng đã xác định được "thân thế" người điều khiển.

Chiếc xe biển xanh 80B bật đèn ưu tiên, hú còi inh ỏi gây ồn ào đường phố.

Theo đó, ông Đào Minh Thành được xác định là người điều khiển phương tiện trên và đang công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 (DVCI). Đồng thời, ông Thành cũng có chức vụ trong BQL Chung cư TĐC Đức (thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2). Chủ tịch UBND quận 2 cũng cho biết, ông Thành không thuộc đối tượng do UBND quận quản lý.

Tuy nhiên, lãnh đạo quận cũng đã yêu cầu Ban giám đốc Công ty DVCI báo cáo kết quả xử lý vụ việc.

Như đã thông tin, trước đó tối 20/10, ông Thành điều khiển xe mang biển số xanh giả 80B đã bật đèn ưu tiên, hú còi inh ỏi trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2 khiến nhiều người đi đường phải nhường tránh vì tưởng xe công vụ đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Tuy nhiên, khi đến trước ngôi nhà trên đường số 28 (phường Cát Lái, quận 2), ông Thành dừng lại rồi cùng một phụ nữ và 2 trẻ em bước xuống xe, đi vào ngôi nhà này.

Xe biển xanh bật đèn ưu tiên, hú còi inh ỏi gây ồn ào đường phố dừng trước 1 doanh nghiệp bất động sản

Căn nhà nơi chiếc xe biển xanh dừng lại

Sau khi dư luận phản ánh, các cơ quan chức năng như Cục Đăng kiểm, Cục CSGT xác định xe ô tô do ông Thành điều khiển gắn biển xanh giả và yêu cầu công an truy tìm, xử lý. Vụ việc sau đó được Công an quận 2 vào cuộc tạm giữ chiếc ôtô đeo biển xanh giả này để làm rõ.

Làm việc với công an, ông Thành cho biết việc còi hú là do… con mình gây ra.

Theo Tứ Quý (Toquoc.vn)