Lật sà lan trong đêm, 3 mẹ con chết thảm

Ngày 11/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Tân Hiếp tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật sà lan trong đêm dưới kênh Rạch Giá - Long Xuyên làm 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Huệ (31 tuổi, quê An Giang) chết thảm. Hai con của chị Huệ được xác định là Lê Nguyễn Đức Dương (5 tuổi) và Lê Nguyễn Đức Duy (7 tháng tuổi).

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trong đêm để đưa thi thể 3 mẹ con chị Huệ lên bờ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10/4, trên tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên, đoạn thuộc thủy phận tổ 5, ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, anh Lê Thanh Điền (29 tuổi) điều khiển sà lan chở gạch mang BKS: AG 19237, có tải trọng 149 tấn đi cùng chiều với sà lan chở cát mang BKS: KG 57313, có tải trọng 508 tấn do Nguyễn Văn Cọp (SN 1974) điều khiển. Khi chiếc sà lan do anh Điền điều khiển vừa vượt lên trước thì bị nước hút nên bị lật ngang và chìm dần xuống kênh.

3 mẹ con chết thương tâm

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng ở tỉnh Kiên Giang và huyện Tân Hiệp có mặt tại hiện trường để thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp nên đã đưa được 3 người lên bờ an toàn. Riêng 3 mẹ con chị Huệ bị mắc kẹt trong cabin nên phải mất gần 1 giờ sau thì mới tìm được nhưng tất cả đều tử vong.

Theo T.Nốt/Người lao động