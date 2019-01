Lắp "mắt thần" trên nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh là nơi tập trung đông dân cư sinh sống. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. Vừa qua Công an TP Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc vận động người dân, công an các phường trong thành phố về kế hoạch lắp đặt hệ thống camera an ninh.

Trước tình hình trên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ngay sau khi phát động, mô hình đã nhanh chóng nhận được nhiều ủng hộ của người dân.

Nhiều tuyến đường được trang bị"mắt thần" nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Ảnh: C.Cường

Người dân cũng nhận thức được đây một hướng đi tất yếu, phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực an ninh trật tự, mang lại hiệu quả thiết thực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Anh Trần Anh Thắng (phường Bắc Hà, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Từ khi nghe tin cơ quan công an lắp đặt camera giám sát trên các tuyến đường người dân chúng tôi vui mừng lắm. Những năm qua tình hình an ninh trên địa bàn diễn ra rất phức tạp, trộm cắp xảy ra triền miên nên chúng tôi vô cùng hoang mang. Giờ camera giám sát đi vào hoạt động chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn".

Công an cùng người dân khảo sát việc lắp đặt camera an ninh tại P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh. Ảnh: C.Cường

Được biết, từ việc xây dựng thí điểm hệ thống camera tâp trung tại phường Nam Hà trong năm 2017. Đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã có 5 đơn vị lắp đặt thành công hệ thống này.

Ngoài hệ thông camera tập trung, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chủ động nghiên cứu, lắp đặt và đưa vào vận hành, khai thác camera giám sát an ninh trong khu vực do đơn vị quản lý; đồng thời chia sẻ cơ sở dữ liệu với cơ quan công an để phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Sự phát triển và nhân rộng các mô hình camera an ninh trên địa bàn thành phố đã góp phần huy động được nguồn lực từ nhân dân, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, nhận dạng, theo dõi, bắt giữ các đối tượng nghi vấn, phục vụ đắc lực cho công tác truy xét các vụ án một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Sơn Nguyễn