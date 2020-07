Lào Cai: Phát quang làm rẫy, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trơ xương

Sáng ngày 31/7, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Mai Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cho biết, tại địa phương vừa phát hiện thi thể một nam giới trong bụi rậm ở khu đất bỏ hoang thuộc Km số 10 ven Quốc lộ 70.

Trước đó, vào chiều 29/7, một số người dân vào khu đất trên để phát quang bụi rậm gieo trồng thì bàng hoàng phát hiện sự việc. Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân chỉ cách khu dân cư ước chừng 200m.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc. Ảnh:HBLC

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Thượng Hà đã khẩn trương có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo vụ việc tới Công an huyện Bảo Yên, Công an tỉnh Lào Cai tới điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã phân hủy trơ xương.

Theo lời ông Cương, hiện nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính nạn nhân vẫn đang được CQCA điều tra, làm rõ. Ngoài ra, tại địa phương, trong vài tháng trở lại đây không xảy ra trường hợp công dân nào mất tích.

Chi Lê