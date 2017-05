Làm rõ vụ người đàn ông chở hàng chạy xe máy vào khu bay ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng ngày 18/5, một người dùng facebook đã đăng lên mạng xã hội một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một xe máy chở hàng "nhở nhơn" trong khu bay Tân Sơn Nhất. Được biết, khu bay là nơi được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ với những quy định rõ ràng, cụ thể về từng loại phương tiện hoạt động tại đây.

Hình ảnh người đàn ông chạy xe máy thoải mái trong khu vực bay sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh cắt từ clip.

Sự việc này đã được lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận. Cụ thể, người đàn ông đi xe chở hàng trong khu vực sân đỗ Tân Sơn Nhất được xác định là người chở sơn cho đơn vị A41 của quân đội đang sửa chữa nhà xưởng.

"Bên quân đội cho phép người này vào nhưng không quản lý chặt chẽ nên đã phát sinh sự việc người này đi quá hàng rào an ninh, đi vào khu vực hàng không dân dụng", vị này thông tin.

Lực lượng ANHK của cảng đã ngay lập tức phát hiện và tuýt còi dừng, rất may chưa có hậu quả gì xảy ra. Hiện bên đơn vị quân đội cùng cảng vụ đang tiến hành làm rõ, tránh vụ việc tương tự xảy ra.

Người này sau đó đã bị lực lượng phát hiện và tuýt còi dừng xe.

Liên quan đến quy định về phương tiện hoạt động trong khu bay, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết: Tất cả phương tiện hoạt động trong khu bay được kiểm soát rất chặt chẽ và đều được cấp biển kiểm soát của cảng vụ hoặc của cảng hàng không.

Những phương tiện khác từ ngoài vào thì phải xin giấy kiểm soát an ninh của cảng vụ và đều phải trình bày rõ vào làm gì, cơ quan đơn vị nào, mục đích gì vào khu vực nào trong khu bay.

Nếu đi làm việc thì phải có xe của đơn vị mời dẫn đi. Ngay cả thanh tra cục vào làm việc cũng phải có cảng hàng không dẫn đi và cũng chỉ được đi trong khu vực được cấp phép.

Đối với trường hợp xảy ra tại Tân Sơn Nhất, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Như hình ảnh trên clip thì người này đã đi sâu vào khu vực sân đỗ dân dụng. Đặc biệt, người này đi rất tự do, không có người dẫn. Như vậy là đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn, an ninh tại cảng hàng không, sân bay.

Theo Phương Thảo (Thời Đại)