Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất

Tới dự buổi lễ có Trưởng Ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo của tỉnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đã nhắc lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con của xứ Nghệ.

Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng. Ra đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nặng lòng với quê hương, đất nước. Bác nhớ quê hương từng nắm đất, gốc cây, từng lời ru của mẹ, câu hát ví dặm quê nhà.

Chương trình nghệ thuật "Quê hương vọng mãi lời Người". Ảnh: V. Đồng

Ngày 14/6/1957, Bác về thăm quê lần thứ nhất sau hơn 50 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Trong buổi nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, Bác đã biểu dương những thành tích tỉnh nhà đạt được trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Đồng thời, nêu lên một số khuyết điểm cần khắc phục.

Bác cũng mong muốn Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực xây dựng Nghệ An thành một tỉnh phát triển, gương mẫu.

Thực hiện lời Bác, 60 năm qua, Nghệ An đã không ngừng vươn lên góp phần vào thắng lợi chung trong kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Kinh tế hàng năm tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hạ tầng kỹ thuật, cảng biển, sân bay từng bước được hoàn thiện, nhiều nhà đầu tư lớn đã đến với Nghệ An…

Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban tổ chức trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: V. Đồng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, với truyền thống hào hùng của mình tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tiếp tục khơi dậy và phát huy cao độ nguồn lực tinh thần, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng để tạo động lực khát khao vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với tình cảm sâu nặng, vô bờ bến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật tổng hợp “Quê hương vọng mãi lời người” do 200 nghệ sỹ, diễn viên biểu diễn, với nội dung ca ngợi công lao to lớn, đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng của nhân dân đối với Bác cũng như tình cảm của vị lãnh tụ đối với quê hương Nghệ An đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

V. Đồng