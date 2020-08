Kỷ luật công an mặc quần soóc đi xử lý người bán rong

Theo đó, ngày 01/8, trang Facebook "Công an Thành phố" tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh sự việc một nam thanh niên mặc áo phông, quần soóc, điều khiển xe ô tô biển xanh (BKS 31A- 7141, loại xe trang bị cho công an phường) đi nhắc nhở, xử lý người bán hàng rong trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Long Biên khẩn trương kiểm tra, làm rõ.

Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)

Kết quả kiểm tra cho thấy, vào 09h30 ngày 01/8, khi chưa được sự phân công, điều động của Ban chỉ huy Công an phường Phúc Lợi, Trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm (sinh năm 1996, là Cảnh sát trật tự Côngan phường Phúc Lợi) mặc áo phông, quần soóc đã tự ý lái xe ô tô của Công an Phường (BKS 31A- 7141, xe dùng cho lực lượng cảnh sát trật tự) đến khu vực ngã tư Phúc Lợi - Vũ Xuân Thiều (thuộc địa bàn phường Phúc Lợi) để nhắc nhở, xử lý một số người bán hàng rong trên vỉa hè, dẫn đến bị người dân phản ứng, quay video ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội Facebook.



Ngày 03/8, Công an Quận Long Biên đã họp, báo cáo với Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội và ra quyết định xử lý sai phạm đối với Trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm.

Theo đó, Trung uý Lâm bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển làm công tác khác không trực tiếp tiếp xúc với nhân dân do vi phạm quy trình, quy định, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ CAND; bị đưa vào diện quản lý để phòng ngừa sai phạm theo quy định của Công an thành phố Hà Nội.

Ban chỉ huy Công an phường Phúc Lợi bị Công an quận Long Biên nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm do thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện chức trách, nhiệm vụ và xem xét danh hiệu thi đua, phân loại cán bộ năm 2020.

P.V