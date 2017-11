Kinh hoàng với clip người đàn ông ôm chặt bè cá trôi giữa lũ

Theo chủ nhân tài khoản facebook trên, chị quay clip tại cầu Niêm Phò qua sông Bồ đoạn xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào khoảng 9h sáng ngày 5/11 trong lúc đi nhà thờ về.

Vừa quay được clip cũng là lúc chị ngồi trên xe máy, chủ nhân facebook này đã lo lắng và cầu nguyện cho người đàn ông, cũng như hô to hãy thả bè cá ra để thoát chết. Sau đó may mắn người đàn ông đã thả bè cá ra và bơi vào bờ, được mọi người cứu sống an toàn.

Hình ảnh người đàn ông cùng bè cá trôi giữa lũ (ảnh: cắt từ clip facebook Anna Lilac)

Tối 5/11 qua điện thoại phỏng vấn ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền được biết người đàn ông trong clip trên là người địa phương tên Hoàng Dũng, hơn 30 tuổi, trú thôn Hạ Lan, xã Quảng Phú.

Được biết trong sáng cùng ngày, khi ông Dũng ra neo lại các bè cá lồng trên sông ở xã Quảng Phú trong lúc nước lũ lớn không may đã bị cuốn trôi cùng bè cá. Ông Dũng không buông bè cá của mình ra để thoát thân mà cùng bơi với bè, mong cứu được số cá nuôi bấy lâu nay.

“Khi thấy tình huống, chúng tôi đã ngay lập tức thông báo khẩn cho dân quân tự vệ cùng chạy theo trên bờ và các dân quân tự vệ ở xã Quảng Thọ gần đó theo chiều nước trôi về chốt chặn các nhánh sông. Khi ông Dũng cùng bè cá trôi qua cầu Niêm Phò, có sự ứng cứu anh em dân quân trên bờ gần đó dùng câu liên, dây dợ thả ra để ông bơi tới và bám lấy nên được cứu sống ngoạn mục” – ông Khoa kể lại.

Được biết huyện Quảng Điền trong ngày 5/11 đã thiệt hại 13 lồng cá nuôi gồm 3 lồng xã Quảng Thọ và 10 lồng xã Quảng Phú (trong đó có lồng cá của ông Dũng). Có khoảng gần 10.000 hộ dân đang bị ngập lụt chia cắt ở các xã Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, một phần Quảng Phú, Quảng Vinh và Thị trấn Sịa với mực nước sâu nhất là 1,7 mét.

Đến 21h30’ tối nay, huyện Quảng Điền nước đã có hạ xuống ở một số nơi, tuy nhiên các địa phương ven đầm phá thì nước đang lên. Các tuyến đê Nho Lâm – Nghĩa Lộ, Nho Lâm – Nam Phù, Hói Diên Hồng, Hói An Xuân và nhiều tuyến đê bao nội đồng bị sạt lở nặng.

Nhiều nơi ở huyện Quảng Điền vẫn còn bị chia cắt bởi lũ lớn

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng với huyện Quảng Điền, cả TP Huế, huyện Phong Điền, Thị xã Hương Trà, Thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới đang bị ngập lụt nhiều nơi.

