Kẻ khống chế hiếp dâm, cướp tài sản của cô gái ở phòng trọ khai gì?

Ngày 2/8, Công an TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang giữ đối tượng Hồ Minh Hiếu (24 tuổi, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi " Hiếp dâm " và "Cướp tài sản".

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 31/7, sau khi sử dụng ma tuý xong, Hiếu hết tiền và muốn sử dụng nữa. Lúc này, Hiếu mượn xe máy của người bạn để đi tìm người thân mượn tiền tiếp tục sử dụng ma tuý.

Khoảng 20h cùng ngày, Hiếu điều khiển xe máy đi ngang qua dãy trọ của chị Hoa (tên đã thay đổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) ở phường 1, TP.Tây Ninh thì thấy cửa mở nên dừng lại. Nam thanh niên dừng xe bên lề đường cầm cây gỗ đi vào phòng chị Hoa thì thấy chị này đang dùng ĐTDĐ iPhone 6 một mình ở phòng.

Hiếu đi vào trong phòng rồi khống chế chị Hoa doạ giết. Do phòng trọ vắng nên chị Hoa không dám hô hoán. Sau đó, Hiếu thực hiện hành vi hiếp dâm chị Hoa dù chị van xin. Thoã mãn xong hành vi, Hiếu lục lọi lấy 200 ngàn đồng, ĐTDĐ iPhone 6 của chị Hoa rồi lấy xe máy tẩu thoát.

Hiếu dùng tiền tiếp tục mua ma tuý sử dụng. Riêng chị Hoa đã tới công an trinh báo. Đến 7h cùng ngày, trinh sát công an phát hiện Hiếu nên đã bắt giữ. Hiếu thừa nhận hành vi như trên. Qua trích xuất hồ sơ, công an xác định Hiếu là đối tượng nghiện ma tuý, có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Nhịp sống trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật