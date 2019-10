Kiểm tra hành chính, công an phát hiện hàng trăm thanh đao kiểm và súng bắn điện

Thông tin cho PV vào chiều nay (22/10), đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng CSGT của đơn vị vừa bắt giữ một số lượng súng và đao kiếm từ xe khách đang chuyển vào địa bàn tỉnh.



Cụ thể, tối tối 20/10, trong quá trình làm nhiệm vụ tại QL18 thuộc địa phận TP. Móng Cái, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện ô tô khách BKS tỉnh Nghệ An do tài xế Trương Văn Nhật (42 tuổi), thường trú Quỳnh Hợp điều khiển có nhiều dấu hiệu bất thường. Ngay lập tức tổ tuần tra ra tín hiệu phương tiện để kiểm tra.

Toàn bộ số hàng bị lực lượng chức năng thu giữ

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe ô tô khách có 230 bình xịt hơi cay các loại, 18 đèn pin phóng điện, 34 khẩu súng bắn điện, 100 thanh kiếm và 15 thanh đao. Đặc biệt, toàn bộ số "hàng nóng" trên đều không có giấy tờ hợp lệ.

Tại cơ quan, tài xế Nhật khai nhận vận chuyển thuê số hàng này cho một người không quen biết từ TP. Móng Cái vào sâu trong nội địa Quảng Ninh.

Sau khi lập biên bản, toàn bộ số tang vật và lái xe được tổ công tác bàn giao cho cho Công an TP. Móng Cái thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy