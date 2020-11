Không treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Cụ thể, theo Nghị định 117, người hút thuốc lá tại nơi công cộng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Không chỉ vậy, tại các địa điểm cấm hút thuốc lá, Nghị định cũng nêu rõ mức xử phạt.

Một số hành vi vi phạm khác về địa điểm cấm hút thuốc lá bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi; Không có chữ hoặc biểu tượng "cấm hút thuốc lá" tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật; Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

Không treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng có thể bị phạt đến 10.000.000 đồng

Ngoài ra, tại các cơ quan công sở, đơn vị hành chính Nghị định cũng yêu cầu cần phải có hệ thống phòng và hệ thống thông khí với khu vực người hút thuốc. Cần phải có dụng cụ chứa mẫu, tàn thuốc lá, có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát, có thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp. Vi phạm các hành vi này, các cơ quan, tổ chức, địa điểm công cộng sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.



Tại Nghị định này cũng quy định rõ về mức độ xử phạt đối với hành vi bán, cung cấp thuốc cho người chưa đủ 18 tuổi. Theo đó, tại Điều 29 quy định phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với các hành vi sau: Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá.

Trước những quy định mới này, nhiều người dân tỏ ra khá đồng tình. Anh Đỗ Hải Dương, 20 tuổi, sinh viên Học viện Phụ Nữ chia sẻ: "Bản thân mình là một người không thích hút thuốc lá nên mình nghĩ việc phạt tiền khi hút thuốc nơi công cộng rất cần thiết. Nó vừa giúp cho những người hút thuốc giảm hút vừa cũng chính giúp cho bản thân người không hút thuốc giảm thiểu bệnh từ thuốc lá vì thực ra không phải khi nào cũng có thể nhắc nhở người khác được. Có biển bảng cấm thì mình sẽ chủ động hơn và không sợ bị xích mích xảy ra".

Hình ảnh học sinh, sinh viên vô tư hút thuốc lá trước cổng trường từ lâu đã gây nhức nhối với các phụ huynh.

Với các chủ cơ sở có các điểm kinh doanh công cộng cũng tỏ ra khá đồng tình, Anh Nguyễn Hoàng Nghĩa, 29 tuổi, chủ studio Khói (Thành phố Nghệ An) cho biết: "Tôi là người có thói quen hút thuốc nhiều năm nên để nói bỏ thì rất khó. Sau khi được biết về những chính sách xử phạt mới này, tôi nghĩ mình sẽ hạn chế hút ở nơi công cộng hơn để tránh bị mất tiền. Đồng thời, mình lập bảng biển và có nơi hút riêng thì khách hàng cũng sẽ thấy thoải mái hơn".

Việc áp dựng Nghị định này khiến nhiều bà mẹ có con nhỏ yên tâm hơn đặc biệt là trong môi trường bệnh viện, trước cổng trường học vốn dĩ lâu nay chuyện hút thuốc tự do vẫn không được kiểm soát. Chị Trương Thị Liên (47 tuổi, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) trao đổi thẳng thắn: "Gia đình tôi có con nhỏ nên rất khó chịu khi đến trước cổng trường học hoặc bệnh viện mà cứ có người hà thẳng hơi thuốc lá vào mặt con mình. Nếu đúng có Nghị định mới ra thì tôi đề nghị cần phải có các biển bảng to đặc biệt là trước cổng các trường học kèm các mức hình phạt thì may ra người ta mới có thể thay đổi được thói quen. Đặc biệt, khi đánh vào kinh tế thì người ta cũng sẽ sợ hơn".

Trong Nghị định 117 cũng nêu rõ: "Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân". Tuy đã có những quy định rõ ràng, tuy nhiên muốn phát huy hiệu quả các cơ quan chức năng cần chú trọng vào các cơ chế, hình thức xử phạt để tránh tái diễn tình trạng cũ trước đây.

Huy Hoàng