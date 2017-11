Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuẩn bị trở rét, có nơi xuống dưới 10 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (16/11) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo chiều và đêm 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 19/11, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C vùng núi cao dưới 10 độ C.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt lạnh nhất trong năm. Ảnh:TL

Từ ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục có mưa diện rộng; trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ (trong đó có vùng biển tỉnh Bình Định) và khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Tuy nhiên, cũng theo dự báo, tiết hôm nay (16/11), nhiệt độ miền Bắc tăng khoảng 4°C so với hôm qua, trời oi nóng trước khi đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh vào cuối tuần.

Sang đến ngày mai, nền nhiệt tại miền Bắc có thể tiếp tục tăng thêm 1°C và bắt đầu giảm nhiệt từ chiều tối ngày 18/11.

H.Phương