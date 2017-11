Không được công ty bảo hiểm bồi thường, một doanh nghiệp bức xúc gửi kiến nghị lên Thủ tướng

Theo đó, trong các ngày 13-14/5/2014, Công ty TNHH Tân Thành (gọi tắt là Cty Tân Thành) cùng nhiều doanh nghiệp khác tại KCN Sóng Thần 2 bị thiệt hại nặng nề do quá trình tuần hành của người dân và công nhân.

Ngày 20/5/2014, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã ra Thông báo kết luận số 207/TB-VPCP của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh.

Mặc dù được Chính phủ, Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm hết sức quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các công ty bảo hiểm khẩn trương giải quyết, bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại, tuy nhiên, cho đến nay, Cty Tân Thành vẫn chưa được bất cứ sự hỗ trợ nào từ Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (gọi tắt là Cty Bảo hiểm Vietinbank).

Một số hình ảnh thiệt hại của Cty Tân Thành do Công ty RACO chụp

Ngày 21/8/2015, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn số 2860/UBND-KTTH do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam ký gửi Bộ Tài chính.

Nội dung công văn nêu rõ: "Công ty TNHH Tân Thành là doanh nghiệp thiệt hại nặng trong sự cố ngày 13/5/2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau sự cố, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ và một số giải pháp hỗ trợ của tỉnh.

Theo phản ánh của Công ty TNHH Tân Thành thì hiện nay công ty đang gặp khó khăn trong các vấn đề thực hiện nghĩa vụ thanh toán bồi thường bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam đối với thiệt hại của Công ty TNHH Tân Thành.

Do đó, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến chỉ đạo để Công ty Bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thanh toán bồi thường bảo hiểm cho Công ty TNHH Tân Thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất ổn định".

Công văn của UBND tỉnh Bình Dương gửi Bộ Tài chính

Tuy nhiên, theo đại diện Cty Tân Thành, đơn vị này thậm chí còn bị từ chối bồi thường bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc số SG.08.FPC.AD.13/01272 ngày 09/12/2013.

Trong thông báo số 273/TB-VBI-HCM3 ngày 15/9/2014 của Công ty Bảo hiểm Vietinbank gửi cho Cty Tân Thành khẳng định, các thiệt hại của Cty Tân Thành do sự cố ngày 13 – 14/5/2014 không thuộc phạm vi bảo hiểm theo điểm loại trừ (p) khoản (1) Điều 16 thuộc Thông tư 220/TT- BTC của Bộ Tài chính: Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau đây gây ra: (p) - Những thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh vả trật tự an toàn xã hội gây ra".

Trong khi đó, ngày 16/8/2016, Công an tỉnh Bình Dương đã có công văn số 280/CAT(PC54) do Giám đốc, đại tá Nguyễn Hoàng Thao gửi Cty Tân Thành và cơ quan bảo hiểm có liên quan thông báo kết quả khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân thiệt hại của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Công văn cho biết: "Do lợi dụng việc tuần hành với số lượng người rất đông tại nhiều địa bàn, khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương vào các ngày 13 – 14/5/2014, một số người bị lôi kéo, kích động của kẻ xấu đã uy hiếp lực lượng bảo vệ, chủ doanh nghiệp sợ hãi phải lẩn trốn.

Công văn số 280 của Công an tỉnh Bình Dương

Sau đó, họ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như gây mất trật tự công cộng, sử dụng nhiều loại vật tầy đập phá, hủy hoại, làm thất thoát và gây cháy tài sản, vượt tầm kiểm soát của công ty và cơ quan chức năng, đây là điều bất khả kháng.

Những thiệt hại của công ty là không do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

Công văn này thay thế công văn số 121/PC44(PC54) ngày 02/7/2014 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo kết quả khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân thiệt hại của doanh nghiệp.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến Công ty TNHH Tân Thành và cơ quan bảo hiểm có liên quan biết, phục vụ cho việc giải quyết các chế độ, chính sách và bảo hiểm".

Công văn của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài chính

Quá bức xúc trước việc này, ngày 16/10/2017, Cty Tân Thành đã gửi kiến nghị lên Tổ công tác của Thủ tướng mong muốn được Tổ công tác xem xét, đôn đốc giải quyết sự việc của mình một cách thấu tình, đạt lý.

Ngày 31/10/2017, trước kiến nghị của Cty Tân Thành, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 11800/VPCP-DMDN cho biết đã gửi kiến nghị của doanh nghiệp đến Bộ Tài Chính để xem xét, xử lý và trả lời Cty TNHH Tân Thành theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện từ Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tổng hợp trước ngày 21/11/2017.

Nhóm PV