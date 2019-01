Khởi tố vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An

Chiều 3/1, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An để điều tra làm rõ hành vi gây TNGT.

Hiếu là người điều khiển xe container gây tai nạn với nhiều xe máy khiến 4 người tử vong và ít nhất 20 người bị thương để điều tra.

Sáng nay (3/1), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết sẽ kiến nghị Bộ GTVT có biện pháp để cải tạo “điểm đen” giao thông ở Long An.

Tài xế điều khiển xe đầu kéo đã bị tạm giữ, vụ án đã được khởi tố để điều tra.

Tại bệnh viện, PGS.TS Trần Minh Trường, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, viện đang điều trị cho 14 trong số 18 ca bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Long An.

“Bệnh viện sẽ mời các chuyên gia chuyên về thần kinh cùng nhau hội chẩn để xem nên làm gì tốt cho bệnh nhân.

Hiện bệnh viện tạm thời chưa thu viện phí mà ưu tiên tập trung nguồn lực chăm sóc, ổn định sức khỏe cho các bệnh nhân trước” - PGS.TS Trần Minh Trường nói.

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều ngày 2/1 tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Xe đầu kéo đã đâm thẳng vào nhóm xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 4 người tử nạn và 18 người bị thương.

Minh Anh

