Khởi tố vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 7 người chết ở Vĩnh Phúc

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” về vụ tai nạn giao thông làm 7 người tử vong tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc ngày 27/3.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ vụ án.

Trưa 28/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, cơ quan chức năng đã lấy lời khai, thực hiện các xét nghiệm chất kích đối với lái xe gây tai nạn Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn giao thông làm 7 người chết. Ảnh: HC

Kết quả, cơ quan chức năng không phát hiện cồn, chất kích thích trên người tài xế Phan Thanh Phú. Kết quả xét nghiệm ma túy vẫn chưa có. Hiện tại cơ quan công an đang áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, khoảng 5h ngày 27/3, tại Ngã 4 Quốc Lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung nguyên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người thương vong.

Vào thời điểm trên tài xế xe khách mang BKS 27B-003.43 là Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) điều khiển lưu thông trên đường đã đâm vào đoàn người đi đưa tang. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 người chết, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trong số 7 người tử vong, Nguyễn Thị Lan (SN 1933) cùng Nguyễn Văn Kiên (SN 1976) và Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Văn Tuyến (SN 1960) tử vong tại chỗ còn các nạn nhân: Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), Nguyễn Thị Lũng (SN 1949) và Nguyễn Văn Đảng (SN 1989) tử vong tại bệnh viên.

6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó hiện Lê Xuân Quý, Nguyễn Thị Mận, Nguyễn Thị Tẻo vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân đều là người xã Trung Nguyên.

Theo lái xe Phú, vào khoảng 17h45 ngày 26/3 xe khách di chuyển từ Điện Biên đi Vĩnh Phúc. Trên đường xe dừng lại 2 lần ở Sơn La. Trên xe có 2 lái xe. Khoảng 5h ngày 27/3 xe khách di chuyển đến Vĩnh Phúc. Đến 5h30 cùng ngày xe đến địa phận xã Trung Nguyên gây tai nạn.

Về hành trình xe di chuyển, Phú cho biết, khoảng 21h ngày 26/3 sau khi dừng xe để ăn tối, Phú để Vinh (SN 1991, trú huyện Yên Lạc) lái xe. Đến khoảng 1h30 ngày 27/3, Phú tiếp tục cầm lái chiếc xe khách đến khi gây tai nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn, Phú bỏ xe lại hiện trường để về nhà ở Sơn Tây rồi tới cơ quan công an trình diện. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định là do sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát nên đã đâm vào đoàn người đưa tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đỗ Lực