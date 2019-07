Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Chiều 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Vân Trọng Dũng (trú tại chung cư 212 Nguyễn Trãi, Q.1), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên SAGRI.



Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thúy (trú tại chung cư Nguyễn Tri Phương, số 7A Thành Thái, Q.10), nguyên kế toán trưởng SAGRI.

Đối tượng Vân Trọng Dũng

Cả hai bị can trên đều bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 08/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy

Trước đó, ngày 05/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại SAGR, quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.



Đối tượng Lê Tấn Hùng

Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can: Lê Tấn Hùng (SN 1963; nguyên Tổng Giám đốc; cư trú tại: Số 22 Bis Trương Định, Q.3, TP.Hồ Chí Minh); và Nguyễn Thành Mỹ (SN 1959; nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư; cư trú tại số 157/32 Hưng Phú, Q.8, TP.Hồ Chí Minh).



Theo đó, cả hai cùng bị khởi tố điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đối tượng Nguyễn Thành Mỹ

Liên quan đến vụ việc, trước đó UBND TP.HCM cũng đã tổ chức buổi công bố quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng. Sau đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng ký quyết định kỷ luật hình thức cách chức đối với ông Hùng.



Theo đó, ông Hùng khi còn lãnh đạo SAGRI đã vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành. Bên cạnh, ông Hùng cũng được xác định có những sai sót trong chỉ đạo, kiểm tra giám sát các bộ phận chuyên môn xây dựng kịp thời các quy chế nội bộ theo quy định, tham mưu thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động; thiếu sót, sai phạm trong đầu tư dự án, trong việc khai thác, sử dụng đất và các mặt bằng nhà đất được giao, trong quản lý, sử dụng tài chính và các khoản vay.

Cũng theo kết luận thanh tra, ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy có liên quan trực tiếp đến việc ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động đi học tập nước ngoài. Tương tự như ông Hùng, đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Hùng và bà Thúy.

Ngoài ra, kết luận thanh tra chỉ ra các thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởn của SAGRI.

Lê Nguyễn