Khoảnh khắc mưa thu rũ xuống Hà Nội cho ta cảm xúc thật đẹp nhưng khó nói bằng lời

Những nhánh hoa phượng cuối mùa rụng sau cơn mưa đêm báo hiệu mùa hè sắp kết thúc.

Sấu ở đường Phan Đình Phùng đã chín vàng. Những người bán sấu ven đường sắp kết thúc mùa bán hàng của mình cho tới hè năm sau.

Đôi bạn trẻ dạo mát sáng sớm ở khu vực Vườn Hồng.

6 giờ sáng, chú chó này đã được chủ dắt đi dạo mát tranh thủ lúc trời không mưa. Những ngày này Hà Nội mưa bất chợt, vì thế ai cũng tranh thủ khi trời tạnh để ra phố.

Quang cảnh vắng vẻ ở phố Hàng Than khi người dân Hà Nội đang hạn chế ra đường do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19.

Cô Lành bán hàng rong tâm sự những ngày vừa mưa vừa dịch bệnh này, trời thì mát đạp xe từ nhà ở Thường Tín tới phố cổ để bán hàng rất dễ chiuh nhưng thu nhập lại kém đi hẳn.

Một người bảo vệ làm việc trên phố Hàng Bún cho biết thường ngày anh hay mặc áo ngắn tay, nhưng hôm nay trời lạnh vào sáng sớm nên đã thay áo dài. Anh có sở thích mặc đồ giống thời Hà Nội bao cấp.

Bà Bích sống trên phố Mã Mây đang chọn hoa quả cho ngày mùng 1, bà bảo quả na đầu mùa thường chưa ngon nên khó chọn.

Chiếc xe bánh đa kê vẫn miệt mài đi khắp phố cổ. Chị bán hàng cho biết vào những ngày trở lạnh thế này, bánh đa kê sẽ bán không được nhiều so với ngày hè nóng nực.

Hai cụ già đọc báo sớm trên phố Hàng Giầy trong tiết trời mát mẻ.

Giây phút thảnh thơi buổi sáng của hai vợ chồng trước khi đi làm trong ngày thủ đô dịu mát.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra dự báo thời tiết cho Hà Nội những ngày sắp tới. Từ đêm 18-20.8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Từ ngày 21-25/8, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Việt phố cổ