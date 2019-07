Kho gỗ quý tiền tỷ tại Hà Tĩnh bị thiêu trụi trong đêm

Xác nhận với PV, ông Hoàng Quốc Nhã - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn khiến một kho gỗ hương quý bị thiêu trụi.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TP

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h tối ngày 30/7, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại kho gỗ của Công ty TNHH Quỳnh Anh (ở khối 17, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).



Ngay sau đó người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp dập lửa.

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã huy động 2 xe cứu hỏa, hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an có mặt tại hiện trường để khống chế vụ cháy. Do các loại gỗ trong kho dễ bắt lửa nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.



Đến gần 4h sáng đám cháy được khống chế nhưng toàn bộ số gỗ quý đã bị thiêu trụi.

Chứng kiến toàn bộ tài sản bị thiêu trụi, chủ nhân của kho gỗ trên đã gào thét, ngất lịm phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy trong kho có khoảng 150 tấn gỗ quý. Hiện số lượng thiệt hại vẫn chưa được thống kê.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sơn Nguyễn