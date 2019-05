Khen thưởng người phụ nữ nghèo nhặt được 15 triệu nhờ công an tìm chủ nhân

Trước đó, vào lúc 11h ngày 13/5, trên đường đi từ cầu vượt Quốc lộ 1A đoạn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân về nhà thì nhặt được một cuộn tiền nằm bên lề đường, qua kiểm đếm số tiền trên là 15 triệu đồng tiền mặt.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng – Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh trao quà, khen thưởng cho chị Hương. Ảnh: TL.

Sau đó, Chị Hương đã đến cơ quan Công an thị xã Hồng Lĩnh giao nộp số tiền trên và đề nghị tìm, giao trả lại cho chủ sở hữu.

Sau một thời gian cơ quan Công an thị xã Hồng Lĩnh phát thông báo tìm kiếm đã xác định được chủ nhân của số tiền đó là Thái Hồng Phong (1974, trú tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Anh Phong là nhân viên Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền bắc chi nhánh Hà Tĩnh. Số tiền trên do anh Phong đánh rơi vào ngày 13/5/2019 khi trên đường đi làm về.

Khi nhặt được tiền chị Hương liền đến trình báo cơ quan công an nhờ tìm kiếm chủ nhân. Ảnh: TL

Khi nhận được số tiền trên anh Phong vô cùng xúc động và cảm kích. "Tôi xin chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của chị Hương, cảm ơn cơ quan Công an thị xã Hồng Lĩnh đã thông báo để tôi tìm lại được số tiền trên" - anh Phong chia sẻ.

Được biết, chị Dương Thị Hương có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 4 con ăn học, hiện nay chị làm nghề thu, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.

Sơn Nguyễn