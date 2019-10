Khám ngôi nhà nghi có liên quan vụ nổ tại Cục Thuế Bình Dương

Đến khoảng 17 giờ chiều 3/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám xét một ngôi nhà bán tạp hóa thuộc phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo ghi nhận của PLO, hai đầu đường Võ Thành Long và Nguyễn Đình Chiểu (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) được cơ quan công an phong tỏa nghiêm ngặt.

Người dân không được đi vào khu vực phong tỏa.

Trong một ngôi nhà bán tạp hóa, nằm ngay ngã ba đường Võ Thành Long và đường Nguyễn Đình Chiểu, lực lượng công an đang thực hiện việc khám xét.

Quá trình khám xét có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự, an ninh điều tra và nhiều lực lượng khác của Công an TP Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương.

Theo nguồn tin riêng của PLO , cuộc khám xét này nghi liên quan đến vụ nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương xảy ra ngày 30/9.

Một số người trong ngôi nhà được cơ quan công an làm việc.

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trường vụ khám xét:

Như PLO đã đưa tin, gần 9 giờ ngày 30/9 tại nhà vệ sinh thuộc tầng một của Cục Thuế tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ nổ lớn.

Vụ nổ khiến bức tường dày 20 cm khoảng 10 m2 bị phá tung. Gạch đá và kính của tòa nhà văng tứ tung. Nhiều phương tiện cá nhân của nhân viên Cục Thuế bị hư hỏng.

Hiện trường vụ nổ xảy ra tại Cục Thuế ngày 30/9.

Theo cơ quan điều tra công an tỉnh, vụ nổ không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể.

Theo Lê Ánh (Pháp Luật TPHCM)