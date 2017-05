Không chỉ để lại hậu quả nặng nề của việc ô nhiễm môi trường mà vấn đề phát triển nóng ngành công nghiệp khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng còn kéo theo hệ lụy là hàng chục tuyến đường trọng điểm của Hà Nam liên tục bị xuống cấp.

Liên quan đến vấn đề trên, chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Hán - Giám đốc Sở Công thương Hà Nam nhận định cho biết, nhiều năm nay Hà Nam chọn khai thác đá là ngành trọng điểm. Khai thác đá mang lại số tiền lớn cho ngân sách của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì còn nhiều vấn đề đáng bàn luận. Đơn cử như số tiền ngân sách tỉnh thu về từ việc khai thác đá không đủ vá đường, làm lại đường hỏng do các xe tải siêu trường, siêu trọng chở đá gây ra.

Xe chở đá quá khổ, quá tải quần thảo khiến tuyến đường chạy qua xã Đồng Hóa (huyện Kim Bảng) bị băm nát.

Theo ông Hán, đường xá xuống cấp, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Nhiều tuyến đường được cải tạo, nâng cấp khang trang, nhưng chỉ 1 thời gian ngắn lại xuống cấp do tình trạng xe quá khổ, quá tải quần thảo ngày đêm.

Cũng theo ông Hán, số tiền thuế nộp từ việc khai thác đá vào ngân sách Nhà nước so với số tiền chi ra để khắc phục làm đường hỏng do xe chở đá quá tải gây ra không thấm thía vào đâu. Do đó, có thể thấy doanh nghiệp thì thu lợi còn nhà nước và người dân thì phải chịu lỗ...

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội, phản ánh cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở 5 xã: Thanh Hải, Thanh Nghị, Thanh Tân, Thanh Thủy và thị trấn Kiện Khê (thuộc huyện Thanh Liêm) trong nhiều năm qua bị đảo lộn. Môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề bởi khói bụi từ các mỏ đá gây ra.

Theo đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây sông Đáy, việc xe quá khổ, quá tải chạy nhiều khiến các tuyến đường bị cày, xới hư hỏng.

Lợi nhuận doanh nghiệp bỏ túi còn hậu quả nặng nề là ô nhiễm môi trường và đường xá xuống cấp thì không ai khác chính là người dân gánh chịu. Hàng trăm người đã ngã xuống vì căn bệnh ung thư quái ác, không biết kêu ai, họ chỉ còn biết phó mặc số phận cho đời.

Đỗ Lực