Khách hàng tố chủ đầu tư dự án C2 Gamuda Gardens “nói một đằng, làm một nẻo”

Cụ thể, theo hợp đồng mua bán (HĐMB) được ký kết giữa chủ đầu tư và khách hang có quy định điều khoản đặt cọc cải tạo, hoàn thiện nhà là 20.000.000 đồng/hộ gia đình. Thế nhưng, sau đó Công ty TNHH Gamuda Land đã tự ý ra thông báo yêu cầu các hộ dân tại dự án ST5 Gamuda Gardens phải đóng 50.000.000 đồng, tức là chênh lệch 30.000.000 đồng. Cư dân thắc mắc thì phía chủ đầu tư giải thích lòng vòng, khi thì do... phát hành nhầm mẫu cũ; khi thì khẳng định mức thu 50.000.000 đồng được áp dụng cho toàn bộ khu Gamuda Gardens C2.

Anh T. (khách hàng mua nhà tại Dahlia Homes – ST5) bức xúc: "Chúng tôi mua nhà với niềm tin Gamuda Land là nhà đầu tư quốc tế uy tín. Nhưng không ngờ, cách xây dựng uy tín của họ lại dựa trên hành động... bất tín. Khoản chênh lệch đến 30.000.000 đồng đặt cọc sửa chữa, cải tạo không hề được Gamuda Land thông báo đến toàn thể cư dân. Thay vào đó, chủ đầu tư đợi đến thời điểm chúng tôi nhận bàn giao nhà mới đưa ra. Nhiều cư dân đã phải chấp nhận nộp số tiền đặt cọc này, bởi nếu không thể việc bàn giao nhà không thể thực hiện. Với hơn 300 căn trong dự án, số tiền cọc sửa chữa chênh lệch mà cư dân phải nộp lên đến gần chục tỷ".

Cư dân Dahlia Homes – ST5, Gamuda Gardens căng băng rôn đòi CĐT Gamuda Land Việt Nam thực hiện đúng cam kết trong HĐMB.

Cùng với số tiền cọc bị ép nộp phi lý, cư dân Dahlia Homes – ST5 còn tố chủ đầu tư tự ý nâng phí quản lý vận hành từ 7.700 đồng/m2 theo HĐMB lên mức 11.000 đồng/m2. Cụ thể, theo thông báo của chủ đầu tư thì tiền phí quản lý vận hành bắt đầu thu vào ngày 1/6/2020. Tuy nhiên, cư dân Dahlia Homes – ST5 cho biết đã bị áp thu phí từ 16/5/2020. Ai không đóng đủ thì không được nhận bàn giao nhà. Cho đến khi cư dân bức xúc phản ứng, chủ đầu tư mới chịu trả lại số tiền 0,5 tháng và kiên quyết giữ nguyên khoản tiền 12 tháng nộp phí quản lý vận hành với mức 11.000 đồng/m2.

Đặc biệt, hàng trăm cư dân còn phản ánh dự án được bàn giao khi chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, thời điểm bán nhà cho khách hàng, Gamuda Land Việt Nam quảng cáo khu đô thị này được kết nối bởi các con đường bao quanh dự án. Theo quyết định phê duyệt 1/500 của thành phố, Gamuda cũng cần hoàn thành các con đường bao gồm: Con đường phía Bắc: Quy hoạch rộng 30m và mương Trần Phú. Con đường này đến nay vẫn chưa được xây dựng và được dựng cổng che lại. Con đường phía Tây Nam theo quy hoạch rộng 40m và khu cư dân làng xóm Yên Sở. Con đường này được quảng cáo sẽ nối ra đường Tam Trinh.

Nhưng kể từ khi dự án C2, KĐT Gamuda Gardens được phê duyệt 21/10/2011 đến nay là gần 9 năm, con đường này chỉ được xây dựng một phần. Con đường phía Đông Nam giáp đường gom của đường Vành đai 3 lên cầu Thanh Trì vẫn còn một đoạn nối đường Tây Trà đang dở dang, chưa biết khi nào chủ đầu tư hoàn thiện cho cư dân. Bên trong nội khu Dahlia Homes – ST5, Club House phục vụ tiện ích cho cư dân cũng chưa được hoàn thiện, gạch đá vẫn ngổn ngang.

"Cư dân chúng tôi rất tôn trọng chủ đầu tư nên đã nhiều lần gửi thư kiến nghị, đề nghị khắc phục những sai phạm trong HĐMB, giải quyết quyền lợi chính đáng cho cư dân. Tại cuộc đối thoại diễn ra vào chiều 18/6, mặc dù là bên chủ động hẹn gặp hàng trăm hộ dân, ông Tan Khai Lock – Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam đã không xuất hiện. Hàng trăm cư dân dự án Dahlia Homes ST5 sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi đành phải ra về trong sự tức giận", anh C. một khách hàng khác mua nhà tại tại dự án khu đô thị mới C2 nói thêm.

Trong công văn do ông Tan Khai Lock ký ngày 24/6 trả lời Báo Gia đình & Xã hội lý giải, đối với các căn nhà ở khu Dahlia Homes (ST5) là các căn đang trong giai đoạn bàn giao, lần đầu tiên được yêu cầu đóng loại phí quản lý vận hành. Theo quy định, công ty gửi tới người mua một thông báo bằng văn bản kèm với thông báo phí cho đợt bàn giao nêu rõ khoản tiền cần thanh toán trước khi bàn giao, trong đó có bao gồm tiền tạm ứng bằng với tổng số tiền phí quản lý vận hành trong 12 tháng được công ty dự tính. Khoản tiền này sẽ được công ty khấu trừ dần vào khoản phí quản lý vận hành hàng tháng mà khách hàng phải nộp theo quy định tại Nội quy đính kèm tại Phụ lục 8 của HÐMB".

Liên quan đến mức phí, phía công ty cho biết việc khách mua nhà phản ánh một số người đã được gửi thông báo tính phí cho 12,5 tháng là có thật do nhân viên của công ty đã đặt sai mốc thu trọn tháng dương lịch. Khách hàng thanh toán tiền phí vận hành đủ 12 tháng là có quyền nhận nhà. Đối với những người nộp dư do những thông báo trên, công ty đã trả lời họ là họ có thể liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng để chuyển trả 0,5 tháng tiền phí nộp dư hoặc lựa chọn để 0,5 tháng tiền phí này lại và khấu trừ vào kì thanh toán tiếp theo.

Theo Điều 13, Khoản 3, Luật Kinh doanh Bất động sản, Gamuda Land Việt Nam chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.

Về vấn đề chi phí đặt cọc cải tạo nhà, Gamuda Land Việt Nam trả lời rằng: Theo quy định, khách hàng sẽ đặt cọc một khoản đặt cọc sửa chữa được hoàn lại cho Ban Quản trị là 20.000.000 đồng hoặc 50.000.000 đồng (trước khi tiến hành việc sửa chữa), tùy vào thời điểm ký hợp đồng.

Việc này là do trong quá trình thực hiện quản lý, vận hành khu đô thị mới C2 đã phát sinh nhiều hoạt động thi công, sửa chữa nhà ở do công nhân thực hiện một cách bất cẩn, thiếu giám sát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường, trật tự an ninh và cảnh quan của các khu vực chung cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt của các khách hàng lân cận. Công ty đã phải khẩn trương khắc phục hậu quả từ việc thi công, sửa chữa nhà ở của khách hàng. Và trong một số trường hợp, chi phí khắc phục đã vượt quá khoản đặt cọc sửa chữa quy định tại Nội quy.



Về vấn đề hoàn thiện hạ tầng liên quan đến hệ thống hạ tầng của dự án, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, chủ đầu tư khẳng định đã hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng theo đúng chủ trương đầu tư đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định 1222/QĐ-UBND ngày 15/03/2010 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới C2 – tỷ lệ 1/500 và các quyết định liên quan, đảm bảo sẵn sàng kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực xung quanh và đáp ứng điều kiện để khách hàng có thể sinh hoạt bình thường sau khi hoàn tất thủ tục nhận bàn giao nhà với chủ đầu tư.

Riêng đối với tuyến đường phía bắc rộng 30m và mương Trần Phú, đường quy hoạch phía tây nam rộng 40m, tuyến đường nối từ mương Trần Phú đến đường 40m phía tây khu vực nghiên cứu quy hoạch và đường nối từ đường vành đai 3 đến tuyến đường trên, tuyến cống hộp thoát nước mưa liên vùng, chủ đầu tư chỉ tham gia công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho thành phố để thành phố tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy định. Nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điều 1.11 Quyết định số 2574/QĐUBND ngày 12/06/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị mới C2.

Về vấn đề vắng mặt ông Tổng giám đốc công ty trong buổi họp với cư dân ngày 18/6/2020, công ty đã ủy quyền cho ông Sim Kia Joo, Giám đốc Ban quản lý khu đô thị, người Malaysia, là người đi theo dự án từ nhiều năm nay, có hiểu biết cụ thể nhất về những vấn đề khách hàng đang kiến nghị để chủ trì cuộc họp, cùng với một đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ các phòng ban liên quan để gặp gỡ với khách hàng mua nhà và đại diện cư dân…

Ông Tan Khai Lock – Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam đã không xuất hiện trong buổi đối thoại với cư dân ngày 18/6 như đã hứa.

Liên quan đến trả lời của chủ đầu tư, nhiều cư dân cho biết những nội dung này không đúng thực tế, thậm chí Gamuda Land Việt Nam đã "nói một đằng làm một nẻo". Đơn cử như phần hạ tầng kỹ thuật, họ cho rằng, theo Quyết định 1222 là 84ha trong đó có đất ở, kinh doanh, công cộng và hạ tầng kỹ thuật. Như vậy, giải phóng mặt bằng trong diện tích quy hoạch là cả 84ha chứ không phải chỉ mấy con đường như Gamuda Land Việt Nam nói.

Còn theo quy định của UBND TP Hà Nội về cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định giao đất… thì đều yêu cầu chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các đường cấp đô thị và khu vực. Thời gian hoàn thành trước 2019.

Bên cạnh đó theo ghi nhận thực tế, hiện cả 3 con đường đến giờ vẫn dở dang. Tại vị trí giải phóng mặt bằng, bà con nông dân vẫn... trồng rau, nuôi cá và dựng cả công trình kiên cố. Vậy Gamuda Land Việt Nam giải phóng mặt bằng ở đâu để giao cho thành phố như trả lời?

Về đặt cọc sửa chữa nhà, trên diễn biến thực tế, cư dân ST5 cho biết họ không đồng ý ký vào nội quy mà Gamuda đề cập tháng 03/2019. Đã có cư dân nộp 50 triệu đồng để cải tạo nhà nhưng sau khi phản ánh thì chủ đầu tư đã trả lại 30 triệu đồng.

Về phí quản lý vận hành, Gamuda cho rằng việc tính toán và xác định mức phí được công khai minh bạch nhưng chỉ một mức giá là 11.000/m2 trong thông báo chứ không cung cấp báo cáo kiểm toán, công khai thu chi cho cư dân.

Xung quanh dự án khu đô thị mới của Gamuda Land Việt Nam vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng gây mất an toàn.

Đáng lưu ý, phía Gamuda Land Việt Nam nói rằng cư dân ủng hộ, không ai phản đối nhưng trên thực tế đã có 189 email (đại diện cho 189 hộ dân tại dự án Dahlia Homes ST5) gửi đến chủ đầu tư. Ban ủy quyền 9 thành viên là cư dân cũng nhận được hơn 100 ủy quyền bằng văn bản.

"Gamuda cho rằng họ nhiều lần tổ chức đối thoại với cư dân nhưng không phải vậy. Sau rất nhiều lần hàng trăm cư dân gửi email, đề nghị và phải nhờ đến truyền thông vào cuộc, ông Tan Khai Lock – Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam mới chịu hẹn lịch đối thoại với cư dân ST5 vào chiều 18/6. Tuy nhiên tại buổi làm việc này, hàng trăm cư dân ST5 đã bị ông Tổng giám đốc "bỏ rơi", ủy quyền cho cấp dưới tham gia. Hành động thiếu tôn trọng này đã khiến hàng trăm cư dân chúng tôi bức xúc và kiên quyết đấu tranh đến cùng với những sai phạm của Gamuda Land Việt Nam", đại diện khách hàng mua nhà tại dự án Khu đô thị C2 nhấn mạnh.

Nhật Tân