Khách hàng mua nhà tại dự án Khu đô thị mới C2 Gamuda Gardens đồng loạt tạm dừng nghĩa vụ tài chính

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 2/7, nhiều khách hàng mua nhà tại dự án Khu đô thị mới C2 Gamuda Gardens cho biết, 108 chủ sở hữu các căn hộ liền kề dự án ST5 - Gamuda Gardens đã gửi thông báo đến chủ đầu tư về việc tạm ngừng nghĩa vụ tài chính.



Nguyên nhân do sau khi được bàn giao nhà, cư dân dự án ST5 nhận thấy diện tích không giống với Hợp đồng mua bán (HĐMB) nên đã nhờ sự can thiệt của bên thứ ba. Sau khi tiến hành đo đạc thì hầu hết diện tích của 108 căn hộ liền kề dự án ST5 - Gamuda Gardens đều thiếu hụt diện tích mặt sàn so với trong HĐMB.

Cư dân ST5 đồng loạt căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả lại diện tích xây dựng đang thiếu.

Cụ thể, đối với căn tiêu chuẩn 6x15m (hoặc 6x16m) diện tích sàn tầng 1 được đo thực tế là 40,9m2. Diện tích này thiếu hụt 23,83m2 so với HĐMB và Công văn ngày 7/4/2020 của Tổng Giám Đốc Gamuda Land Việt Nam nêu rõ diện tích sàn tầng 1 là 64,73m2.

Đối với căn tiêu chuẩn 5x18m (hoặc 5x19m), tổng diện tích sàn xây dựng thiếu hụt 13,7m2 so với hợp đồng mua bán đã ký với Gamuda Land Việt Nam. Theo HĐMB diện tích sàn xây dựng của căn nhà phải là 225,5m2 nhưng thực tế chỉ có 211,8 m2.

"Với hiện trạng căn nhà và kết quả đo đạc độc lập của bên thứ ba, vi bằng được lập tại chỗ, trước sự chứng kiến của hai bên mua, bán; bên công ty đo đạc địa chất và bên lập vi bằng, tổng diện tích sàn xây dựng căn tiêu chuẩn 5x18m thiếu hụt 13,7m2 so với hợp đồng mua bán tôi đã ký với Gamuda Land Việt Nam.

Theo văn bản Gamuda Land Việt Nam thông báo ngày 01/07/2020, tôi hiểu đến thời điểm hiện tại, Gamuda Land Việt Nam vẫn chưa tiến hành đo đồng loạt các căn nhà để xác nhận diện tích xây dựng làm cơ sở để bàn giao. Tuy nhiên, tại thời điểm Gamuda Land Việt Nam bàn giao nhà cho tôi (16/05/2020), đại diện Gamuda Land Việt Nam đã điền thông tin diện tích sàn xây dựng là 225.5m2. Tôi đề nghị ông Tổng Giám đốc và Gamuda Land Việt Nam trả lời rõ cơ sở đâu mà lại đưa thông tin này vào biên bản. Phải chăng Gamuda Land Việt Nam cố tình đưa thông tin không có căn cứ pháp lý để nhằm mục đích cố tình bàn giao để thu tiền từ bên mua?", anh Lê Thế Toản, một hộ dân bức xúc.

Nhiều căn hộ có diện tích sàn thiếu hụt rất nhiều so với Hợp đồng mua bán.

Ngoài ra, hiện trạng các đường cấp đô thị và khu vực chưa được hoàn thiện, xây dựng trước khi bàn giao nhà như đường phía Bắc dự án với mặt cắt điển hình 30m, đường phía Tây dự án với mặt cắt điển hình 40m, đường nối từ mương Trần phú đến đường phía Tây với mặt cắt điển hình 40m. Cơ sở hạ tầng khu đô thị C2 chưa được hoàn thiện xây dựng trước khi bàn giao nhà là trái với hợp đồng mua bán nhà ở và điều 13 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Nhóm cư dân cũng viện dẫn căn cứ khoản 1 và khoản 3 điều 51 Luật Thương Mại Việt Nam 2005 quy định: "Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán" hoặc "Bên mua có bằng chứng về việc bên bán đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên bán đã khắc phục sự không phù hợp đó".

Hàng trăm khách hàng mua nhà tại dự án Khu đô thị mới C2 Gamuda Gardens đang phải “ngậm đắng” bởi sau khi nhận bàn giao nhà phía Công ty Gamuda Land Việt Nam đã "nói một đằng, làm một nẻo".

Do vậy, đại diện của 108 hộ dân đã gửi thư điện tử chính thức thông báo sẽ tạm dừng mọi nghĩa vụ tài chính với Gamuda Land Việt Nam kể từ ngày 29/6/2020 cho đến khi Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam đối thoại và khắc phục hiện trạng trên.

Trước đó, phản ánh đến Báo Gia đình & Xã hội, nhiều khách hàng mua nhà tại dự án Khu đô thị mới C2 Gamuda Gardens cho biết, họ bị chủ đầu tư là Công ty Gamuda Land Việt Nam ép thực hiện nhiều điều khoản trái với hợp đồng mua bán và không minh bạch thông tin.

Tại những vị trí Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam phải giải phóng mặt bằng theo quy định, bà con nông dân vẫn... trồng cây, nuôi cá.

Cụ thể, theo hợp đồng mua bán được ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng, tại khoản a, mục 12.3.2 Đặt cọc để sửa chữa và hoàn trả có nội dung chủ sở hữu nhà sẽ đặt cọc một khoản đặt cọc sửa chữa được hoàn với Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam là 20.000.000 đồng/hộ gia đình trước khi tiến hành sửa chữa cải tạo.

Thế nhưng, sau đó Công ty TNHH Gamuda Land đã tự ý ra thông báo yêu cầu các hộ dân tại dự án ST5 Gamuda Gardens phải đóng 50.000.000 đồng, tức là chênh lệch 30.000.000 đồng. Cư dân thắc mắc thì phía chủ đầu tư giải thích lòng vòng, khi thì do... phát hành nhầm mẫu cũ; khi thì khẳng định mức thu 50.000.000 đồng được áp dụng cho toàn bộ khu Gamuda Gardens C2.

Hiện trạng ngổn ngang tại Gamuda Gardens dù đã bàn giao nhà cho hàng trăm cư dân.

Cùng với số tiền cọc bị ép nộp phi lý, cư dân Dahlia Homes – ST5 còn bức xúc về việc Chủ đầu tư tự ý nâng phí quản lý vận hành từ 7.700 đồng/m 2 theo HĐMB lên mức 11.000 đồng/m2. Cụ thể, theo thông báo tạm ngừng bàn giao nhà ngày 6/4/2020 thì tiền phí quản lý vận hành bắt đầu thu vào ngày 1/6/2020. Tuy nhiên, cư dân ST5 đã bị áp thu phí từ 16/5/2020. Ai không đóng đủ thì không được nhận bàn giao nhà.

Cho đến khi cư dân bức xúc phản ứng, chủ đầu tư mới chịu trả lại số tiền 0,5 tháng và kiên quyết giữ nguyên khoản tiền 12 tháng nộp phí quản lý vận hành (mức 11.000 đồng/m2).

Quanh dự án vẫn đang thi công ngổn ngang gây mất an toàn.

Đặc biệt, đã đến kỳ hạn bàn giao nhà cho nhưng Gamuda Land Việt Nam mới xây dựng 1 lòng đường và dải phân cách trung tâm của đường phía Tây, chưa xây dựng lòng đường và 1 vỉa hè. Còn lại, phía chủ đầu tư chưa hoàn thiện xây dựng đường nối từ mương Trần Phú đến đường phía Tây, gây nhiều khó khăn, bất tiện cho cư dân trong việc sinh hoạt và đi lại.

Để có thông tin khách quan giải đáp những phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ đến Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam, tuy nhiên đơn vị này từ chối làm việc trực tiếp và đề nghị gửi câu hỏi qua thư điện tử. Trong thư phản hồi đến Báo Gia đình & Xã hội ngày 1/7, bà Lê Thị Hồng Liên, nhân viên truyền thông của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam cho biết: "Chúng tôi sẽ không có câu trả lời cho những câu hỏi của Báo". Đặc biệt trong văn bản trả lời trước đó, phía Gamuda Land Việt Nam đã gian đối khi nói rằng cư dân đều ủng hộ, không phản đối gì. Thế nhưng trên thực tế, đã có tới 189 email (đại diện cho 189 hộ dân tại dự án Dahlia Homes ST5) gửi đến chủ đầu tư phản ánh về những bức xúc cũng như khẳng định họ sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng với những sai phạm của Gamuda Land Việt Nam.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân