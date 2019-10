Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin đến bạn đọc về việc cơ quan chức năng đã chính thức dẹp bỏ phố "đường tàu" Phùng Hưng vào sáng ngày 10/10.

Theo đó, các cơ quan chức năng gồm tổ công tác liên nghành Công an quận Hoàn Kiếm, công an các phường có đường tàu chạy qua và công an đường sắt đã tiến hành phong tỏa các lối vào khu vực phố "đường tàu" Phùng Hưng. Theo một cán bộ công an cho biết: "Chúng tôi cấm người dân di chuyển vào khu vực đường tàu từ phố Điện Biên Phủ đến ga Long Biên".

Phố "đường tàu" Phùng Hưng nơi có hàng chục quán cà phê mọc lên và là địa điểm để du khách chụp ảnh cũng như "thưởng thức" cảm giác mạnh mỗi khi tàu chạy qua ở khoảng cách gần.

Việc cơ quan chức năng dẹp bỏ, vận động người dân không vi phạm an toàn giao thông đường sắt khu vực này trả lại vẻ yên tĩnh vốn có nhiều năm trước cho phố "đường tàu" cũng gây nên không ít sự nuối tiếc. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng đã đầu tư kinh doanh đồ uống, cà phê... nên dù phải chấp hành việc đóng cửa nhưng không khỏi ngậm ngùi.



Các lối di chuyển được phong tỏa và lực lượng chức năng luôn có mặt để chốt trực.

Rất nhiều người dân cũng đã có mặt tại phố "đường tàu" để chụp ảnh nhưng ngỡ ngàng khi cơ quan chức năng không cho di chuyển vào trong.

Nên nhiều người đành phải tranh thủ chụp một vài tấm hình từ bên ngoài.

Nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực được phép di chuyển ra/vào theo nhu cầu.

Tại nút giao Trần Phú, rất nhiều khách du lịch ngoại quốc biết đến khu phố qua mạng xã hội và bạn bè nên đã tìm đến.

Tuy nhiên, thông tin cơ quan chức năng không cho phép vào khu vực này nhằm đảm bảo an ninh đường sắt họ chưa biết.

Nhiều du khách phải dừng chân bên ngoài.

Dù không được phép vào bên trong phố "đường tàu" nhưng nhiều vị khách vẫn vui vẻ chụp ảnh từ xa.

Tất cả các quán cà phê, quán nước đều đã đóng cửa từ ngày 10/10.

Một nhóm du khách đứng bên ngoài chụp ảnh làm kỷ niệm.

Hoặc đứng phía sau hàng rào sắt.

Một số người vẫn cố tình di chuyển vào bên trong nên bị lực lượng chức năng lập tức nhắc nhở và yêu cầu ra ngoài.

