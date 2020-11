Kết luận vụ tài xế xe tải đâm vào 3 chiếc xe để giảm tốc, khiến 6 người tử vong

Ngày 12-11, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Bền (SN 1993, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 6 người chết

Theo kết luận điều tra, ngày 12-6, tài xế cùng anh Dương Huy Toản (SN 1990, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển xe tải BKS: 69C-051.59 của ông Nguyễn Văn U (SN 1982, ngụ tỉnh Cà Mau) chở tổng cộng 25.300kg hàng hóa đến tỉnh Đắk Lắk giao hàng.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 13-6, tài xế Bền điều khiển xe đến Km 1819 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Do không quen đường nên tài xế Bền rà thắng liên tục khiến xe mất thắng. Tuy nhiên, tài xế Bền vẫn điều khiển cho xe tiếp tục lưu thông về hướng chợ Đắk Rla.

Khi hết đoạn dốc, phát hiện container chạy cùng chiều nên tài xế Bền chủ động tông vào để giảm tốc độ. Tuy nhiên, sau khi va chạm với xe container, xe tải vẫn tiếp tục chạy.

Tài xế Bền tiếp tục chủ động tông vào xe tải 47C-125.70 cùng chiều phía trước để giảm tốc. Cú tông mạnh làm xe tải này lao lên lề đường, húc 1 chiếc xe con, 8 xe máy và làm 6 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Xe vẫn chưa dừng lại, tài xế Bền tiếp tục cho xe tông vào xe tải BKS: 48C - 035.79 làm xe này bị mất lái lao vào lề đường đè 5 xe máy. Tiếp đó, tài xế Bền điều khiển xe chạy thêm khoảng 1km thì cho xe chạy vào khu vực lô cao su và lật nghiêng.

Theo bản kết luận điều tra, tài xế Bền đã điều khiển xe tải chở quá trọng tải quy định 75% dẫn đến mất an toàn kỹ thuật, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.



Ngoài ra, Cơ quan Công an huyện Đắk Mil cũng kiến nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành các giải pháp an toàn giao thông đường bộ như: Cấm họp chợ, tụ tập bên lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ...Đối với chủ xe đã để tài xế chở hàng hóa vượt quá trọng tải chuyên chở cho phép 75% nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đề nghị CSGT Công an huyện Đắk Mil ra quyết định xử phạt theo quy định.

Theo PV (Nld.com.vn)