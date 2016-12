Kẹt cứng đường đến "đồi hoa mặt trời" lớn nhất Việt Nam

Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết: Ngày khai hội hoa hướng dương và sắc xuân miền Tây, lượng du khách về tham quan quá đông nên đã gây tắc đường cục bộ. Công an huyện đã huy động tất cả lực lượng, phối hợp với Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh, thanh tra giao thông, công an các xã tham gia phân luồng giao thông, bảo vệ an ninh trật tự phục vụ lễ hội nhưng vẫn không tránh khỏi ùn tắc.