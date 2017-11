Huy động 100 người tìm nạn nhân bị vùi lấp tại Bắc Trà My

Thông tin với chúng tôi, sáng 6/11, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, phó ban chỉ huy Phóng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, cho biết đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể trong 4 nạn nhân bị vùi lấp mất tích tại quả đồi ở thị trấn Trà My, Bắc Trà My.

Hai người được xác định là một nam, được tìm thấy lúc 4g10, và một nữ, được tìm thấy 5g sáng

Lực lượng chức năng đã điều động 1 xe múc và hơn 100 người để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Hiện còn 2 nạn nhân mất tích, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

Trước đó như chúng tôi đưa tin, lúc 19h tối 5/11, nguyên quả đồi sạt lở xuống một nhà dân tên Bình tại khu vực giáp thôn Đàn Nước và Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My khiến nhiều người bị vùi vấp.

Hậu quả đã khiến 8 người bị vùi lấp dưới đất đá nhưng lực lượng đã cứu được 4 nạn nhân ra ngoài và cấp cứu tại bệnh viện. Còn 4 người bị vùi lấp ở dưới đất đá chưa tìm thấy tung tích- ông Thiệu nói.

Theo Tuổi trẻ