Hôm nay Hà Nội nắng nóng kỷ lục

Trung tâm khí tượng thủy văn thông báo, hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục là nơi nắng nóng nhất cả nước do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.

Nắng nóng đỉnh điểm làm đảo lộn sinh hoạt của người dân. Ảnh: Lao động

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay được dự báo tiếp tục ở mức 40-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Nhiệt độ ngoài trời có thể còn cao hơn 2 - 4 độ C. Độ ẩm thấp dưới 50% khiến cảm giác nóng bức càng thêm dữ dội.

Tại thủ đô Hà Nội, trong vòng 40 năm qua, mức nhiệt lịch sử đo được mới dừng ở mức 40,3 độ vào cuối tháng 5/2015.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ có nắng nóng 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Ngày hôm qua 2/6, nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 40 độ, một số nơi trên 40 độ như: Hòa Bình 40,7 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40.8 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40,6 độ, Láng 40,7 độ, Hà Đông (Hà Nội) 41,5 độ, Chí Linh (Hải Dương) 40,8 độ,…

Đợt nắng nóng này kéo dài hết 5/6. Từ đêm 5/6 các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào giải nhiệt. Từ 6/6, nắng nóng chấm dứt tại miền Trung.

Do nắng nóng, chiều qua, 2/6, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã có công điện yêu cầu 27 đơn vị điện lực phải dừng toàn bộ các thao tác trên lưới điện gây mất điện cho khách hàng.

Theo đó, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã yêu cầu các đơn vị trong nền thời tiết trên 36 độ C, các đơn vị phải dừng toàn bộ các công việc thao tác, công tác trên lưới điện, phải bố trí tăng cường lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, tăng cường các công tác kiểm tra, thực hiện các biện pháp san tải, cân, đảo pha, hoán đổi máy biến áp, hoàn thành đóng điện các công trình chống quá tải để tăng cường khả năng cấp điện, giảm thiểu rủi ro mất điện xảy ra.

Cùng ngày, Tổng Công ty điện lực Hà Nội cũng cho biết đã quyết định hoãn toàn bộ lịch cắt điện để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn Thủ đô, thời gian từ 1/6 đến hết 31/7.

K.N