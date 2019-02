Cụ thể, từ 6 đến 11h ngày 28/2, phương tiện lưu thông trên 10 tuyến phố bị cấm triệt để, gồm: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Lê Lai, Lê Thạch, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Tông Đản.

Cùng thời gian này, xe khách, xe tải bị cấm và ôtô con, xe máy bị hạn chế trên các tuyến: Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Hàng Khay, Tràng Thi, Trần Phú.

Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên các tuyến phố cấm. Ảnh: Lê Bảo

Từ 11h đến 17h, cấm xe khách, xe tải (trừ các xe phục vụ hội nghị) và hạn chế ôtô con, xe máy trên các tuyến: Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Vành Đai II trên cao, Láng (đoạn từ ngã 4 Cầu Giấy - Láng đến đoạn Láng - Trần Duy Hưng), Trần Duy Hưng, Đại Lộ Thăng Long, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Trần Duy Hưng đến Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng.

Nhiều người dân không nắm lịch trình các tuyến phố cấm dẫn đến cảnh ùn ứ kéo dài.

Trước đó, để bảo đảm an ninh, trật tự cho sự kiện quan trọng, Công an Hà Nội đã huy động toàn bộ quân số của các đơn vị tham gia làm nhiệm vụ. Hơn 300 nút giao trọng điểm luôn có mặt lực lượng chức năng cắm chốt, phân làn. Bộ Công an cũng điều hơn 500 cảnh sát cơ động, phối hợp lực lượng quân sự bảo vệ hội nghị.

An ninh quanh khu vực khách sạn Metropole Hà Nội - nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 được bảo vệ nghiêm ngặt.

Công an TP.Hà Nội đề nghị tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật Giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường, chủ động đi vào các đường tránh gần nhất hoặc dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đi qua.

Cao Tuân