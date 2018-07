Hoảng hốt vì phát hiện thi thể nổi lềnh bềnh khi đi kiểm tra bè cá

Khoảng 7 giờ 40 ngày 7/7, anh Hồ Thanh Vũ (ngụ ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long) đi kiểm tra bè cá của mình trên sông Tiền (đoạn thuộc địa phận xã Đồng Phú) thì phát hiện thi thể một người đàn ông mặc quần tây, áo sơ mi nổi gần bè cá của mình nên liền trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an H.Long Hồ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an xã Đồng Phú lập biên bản sự việc, ghi nhận lời kể của nhân chứng và đưa thi thể nạn nhân lên bờ chờ đội nghiệp vụ của Công an tỉnh đến khám nghiệm tử thi .

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, không có giấy tờ tùy thân, cao khoảng 1,67 m, trán trợt, trong túi quần có 62.000 đồng và một chai thuốc nhỏ mắt.

Thi thể nạn nhân được bàn giao lại cho chính quyền địa phương chôn cất chờ thân nhân đến nhận.

Theo Xuân Phúc

Thanh Niên