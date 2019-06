Hình thái thời tiết đặc biệt sẽ diễn ra trong tháng 6

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500 đến 5000m đang hoạt động yếu dần nên trong sáng hôm nay (2/6) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ); các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa to có nơi rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/12 giờ, có nơi trên 60 mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Có khoảng 2-3 đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 6/2019. Hình minh họa

Trung tâm Khí tượng đưa ra cảnh báo, trên nền mưa lớn trong những ngày qua và mưa lớn xảy ra trong ngày hôm nay (2/6), lũ quét, sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-3m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang), ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong đêm qua (lượng mưa 6 tiếng tính từ 19h ngày 1/6 đến 1h ngày 2/6) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 33mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 48mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 45mm, Bái Thượng (Thanh Hóa) 59mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 70mm.

Trung tâm Khí tượng cũng đưa ra nhận định tình hình thời tiết trên cả nước trong tháng 6/2019.

Theo đó, trong tháng 6, do ảnh hưởng của không khí lạnh (KKL) nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt mưa dông diện rộng, vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to gây ra nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng thấp trũng.

Tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng, khu vực Tây Bắc và vùng núi Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định dần, nửa cuối tháng 6 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn, gây mưa rào và dông diện rộng, có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to vào thời kỳ này.

Trong giai đoạn nửa cuối tháng 6/2019, có khả năng xuất hiện 1 vùng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Trên toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, thời kỳ từ ngày 01-10/6/2019: Ngày 1-2/6, thời kỳ từ ngày 8-9/6 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió ở mực 1500-5000m, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh.

Khoảng ngày 3-7/6 ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN). Các khu vực khác phổ biến cao hơn 0,5-1,0 độ so với TBNN. Tổng lượng mưa (TLM) tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-30%, các khu vực khác có TLM phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 10-30%.

Thời kỳ từ ngày 11-20/6/2019: Nhiệt độ tại Bắc Trung Bộ cao hơn 0,5-1,0 độ so với TBNN, các khu vực khác nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. TLM khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, các khu vực khác có TLM phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 10-30%.

Thời kỳ từ ngày 21-30/6/2019: Nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN. Gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động ổn định, mưa có khả năng gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. TLM trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ TLM phổ biến cao hơn từ 10-25% so với TBNN.

K.N