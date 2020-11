Hình ảnh nước đổ về ầm ầm, người dân miền Trung lại tất tả chạy lũ trong đêm

Đêm qua và sáng sớm nay (11/11), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và tỉnh KonTum đã có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 10 đến 07h ngày 11/11) với lượng phổ biến từ 30-70mm, có nơi lớn hơn như: A Lưới (TT.Huế) 135mm, Nam Đông (TT.Huế) 151mm, Trà My (Quảng Nam) 91mm, TP. Quảng Ngãi 92mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay (11/11) đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Bắc Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; Hà Tĩnh và Nam Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.