Clip hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Long An

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn thảm khốc ở Long An cho thấy, khoảng 15h chiều 2/1, xe container 62C - 04.348 chạy từ Long An đi TP.HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã đâm trúng hơn 20 người đứng chờ đèn đỏ. Hậu quả làm nhiều người chết và bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây TNGT xe tải kéo nhiều xe chạy hơn 150 mét nữa mới dừng lại. Khi dừng lại dưới gầm xe còn 4 xe gắn máy đang mắc kẹt.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Bến Lức, Long An.

Ngã tư đèn xanh đỏ tan hoang sau vụ va chạm khốc liệt.

Chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn.

Góc máy cho thấy sự tàn khốc sau vụ tai nạn ở ngã tư tử thần.

La liệt xe máy nát vụn.

Chiếc xe tải gây tai nạn ủi nhiều chiếc xe máy khỏi hiện trường khoảng 150m thì mới dừng lại.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Lãnh đạo UBATGT quốc gia đang trên đường vào Long An.

Minh Anh