‘Hiệp sĩ’ lấy lại xe tay ga cho cô gái sau 2 giờ mất trộm

Ngày 4/5, Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương ) đã bàn giao xe máy tang vật vụ trộm cho Công an xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP.HCM) để cơ quan này điều tra theo thẩm quyền.

Đội đang phối hợp cùng công an truy bắt nghi can nghi can trộm tài sản là Trần Minh Hiếu (ngụ TP.HCM).

Xe máy tay ga của cô gái được các "hiệp sĩ" tìm thấy sau 2 giờ mất trộm. Ảnh: N.An.

Theo xác minh ban đầu, vào 7h sáng cùng ngày, chị Quỳnh (22 tuổi, quê Lạng Sơn) để xe máy tay ga hiệu Honda Air Blade mới mua ở nhà tại khi phố Bình Hòa (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương) thì bị trộm cắt khóa cổng, vào lấy mất. Lúc này, chị trình báo sự việc với cơ quan chức năng và nhờ Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải vào cuộc giúp đỡ.

Sau khi xác nhận vụ việc, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các thành viên của đội tỏa ra các tuyến phố tìm kiếm. Đến 9h sáng cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện xe tang vật được Trần Minh Hiếu đưa về nhà bố vợ ở xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Khi đội “hiệp sĩ” đến thì nghi can Trần Minh Hiếu phát hiện và bỏ trốn. Xe máy tang vật sau đó được bàn giao cho công an phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng xác định Trần Minh Hiếu là người mới mãn hạn tù về tội Trộm cắp tài sản và không có công việc ổn định.

Vị trí các "hiệp sĩ" tìm thấy xe máy bị mất. Ảnh: Google Maps.

Theo Ngọc An

Zing