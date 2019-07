Hiện trường taxi Vinasun tông 2 bà cháu tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 22/7 trên đường DT 616, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, khiến 2 bà cháu tử vong.

Thời điểm trên, taxi Vinasun do Bùi Xuân Đạt (19 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển theo hướng TP Tam Kỳ xuống biển Tam Thanh. Đến đoạn đường trên, tài xế Đạt lái xe tốc độ cao, gặp đường cong, không kịp xử lý, ôtô lao sang làn ngược chiều và tông trực diện vào xe máy do bà Trần Thị Vân (61 tuổi) lái, chở theo Trần Thị Thúy Thương (12 tuổi, cùng trú xã Tam Phú).

Vụ tai nạn khiến bà Vân tử vong tại chỗ, cháu Thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, mảnh vụn văng khắp mặt đường.

Người dân địa phương cho hay bà Vân trên đường đưa cháu đi học về thì gặp nạn.

Taxi lao lên lề đường, phần đầu vỡ nát, tài xế sau đó rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 17h15 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng. Ôtô được đưa về Công an TP Tam Kỳ để phục vụ công tác điều tra. Trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay sau khi gây tai nạn tài xế đã đến công an trình diện. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế không có nồng độ cồn.

Nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing