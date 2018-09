Hi hữu: Nam thanh niên thoát chết khi nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Khoảng 10h trưa nay (22/9), tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra sự việc hi hữu khi một nam thanh niên 16 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy tự tử nhưng may mắn thoát chết và được ngư dân đưa lên bờ.

Danh tính nạn nhân được xác định là Bùi Thanh S. (16 tuổi), trú tại Yên Đức, thị xã Đông Triều. Ngay sau khi phát hiện nam thanh niên nhảy từ cầu Bãi Cháy xuống biển, một số ngư dân gần đó kịp thời vớt và đưa nạn nhân vào bờ. Sau đó, anh S. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Lúc này, nạn nhân được nhập viện trong tình trạng hôn mê và được bác sỹ đang tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết để cứu nam thanh niên. Hiện tại, Công an TP. Hạ Long đang liên hệ với gia đình nạn nhân để phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Trước đó, cũng tại cầu Bãi Cháy, vào khoảng 22h50 đêm 22/7, tổ công tác số 1, thuộc đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh gồm đại uý Nguyễn Trung Dũng, thượng uý Lương Minh Tuyên và chiến sỹ Vũ Minh Hiếu cũng đã khuyên nhủ, can ngăn thành công một thanh niên có ý định tự tử.

Nam thanh niên có định nhảy cầu được cứu nhưng sau đó uống a xít tự tử. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tại đây, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Anh V (SN 1991), trú tại khu 4, phường Đại Yên (TP.Hạ Long) bỏ xe, trèo qua lan can có ý định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử. Tổ công tác dừng lại khuyên nhủ, động viên, đưa nam thanh niên vào trong an toàn và tiếp đó đưa về Công an TP. Hạ Long.

Sau tổ công tác đưa anh V. về nhà thì nam thanh niên này tiếp tục uống dung dịch axit để tự tử. Khi phát hiện, người thân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu.

Đức Tùy