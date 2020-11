Hé lộ nguyên nhân vụ nữ luật sư rơi từ tầng 18 tử vong

Ngày 16/11, trên báo Người lao động đăng tin, Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra nguyên nhân bà N.T.M.T. (49 tuổi, quê Quảng Nam, luật sư) rơi lầu tử vong tại chung cư trên địa bàn quận Thủ Đức.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định bà T. rơi từ tầng 18 của chung cư Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM. Nạn nhân chết vì đa chấn thương do va đập mạnh xuống nền của chung cư. Thi thể không có các dấu hiệu bị tác động gây ra án mạng.

Trên báo Tuổi trẻ đăng tin, thời điểm kiểm tra, phát hiện cửa sổ căn hộ mở (hướng nhìn xuống vị trí thi thể nữ luật sư nằm dưới sân), trên bàn làm việc có hồ sơ khám bệnh tại một bệnh viện tâm thần. Kiểm tra nội dung hồ sơ cho thấy nữ luật sư đang trong quá trình chữa bệnh "rối loạn giấc ngủ".



Cơ quan chức năng nhận định đây không phải là vụ án mạng, mà nạn nhân rơi lầu tử vong. Bà T. tự tử có thể do bị trầm cảm.



Như đã thông tin, khoảng 12h ngày 15/11, cư dân sống tại chung cư Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM nghe tiếng động mạnh dưới sân nên ra kiểm tra.



Ra tới nơi, mọi người phát hiện bà T. tử vong dưới sân, nghi do rơi tầng cao. Sự việc được người dân báo cơ quan công an. Nhận tin, Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Một số cư dân cho hay, trước lúc xảy ra vụ việc có nhìn thấy nữ luật sư ở tầng 18 của block A2 chung cư. Ít phút sau, mọi người thấy nạn nhân tử vong.

