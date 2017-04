Hành động không thể tin nổi của "soái ca" đi ô tô, mặc đồ hiệu

Người đàn ông đi ô tô "cầm nhầm" thùng rác trên vỉa hè

Người đàn ông nhanh chóng lấy chiếc thùng rác đang đặt trên vỉa hè cho vào cốp xe. (Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe ô tô lấy thùng rác đặt trên vỉa hè.

Theo những hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông mặc bộ đồ tối màu, điều khiển chiếc ô tô màu xám mang biển kiểm soát 29A - 929.66 dừng lại tại một khu phố vắng vẻ rồi bước về phía chiếc thùng rác công cộng đặt trên vỉa hè.

Người đàn ông này khiến người xem không khỏi bất ngờ khi nhấc bổng chiếc thùng rác rồi quay lại xe, mở cốp, bỏ tọt vào đó rồi lên xe phóng đi.

Theo người đăng tải clip, những hình ảnh trên được ghi lại vào khoảng 13h20 ngày 24/4, tại khu vực đường Yên Xá (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đi ô tô "cầm nhầm" thùng rác đã gây bức xúc cho mọi người. Nhiều người quyết tìm ra bằng được biển số chiếc xe trong đoạn clip trên.

“Đi ô tô mà cũng ăn cắp thì tôi cũng chịu, nếu người đàn ông trong clip có xem được những hình ảnh này thì tôi nghĩ nên mang thùng rác đến trả lại chỗ cũ đi" - một người bình luận.

Facebooker Đại Di thông tin: “Mình đã chụp lại hình ảnh và tra cứu trên mạng thì tìm được thông tin chiếc xe này là loại ô tô 5 chỗ hiệu Daewoo mang biển kiểm soát 29A – 929.66.

Mong cơ quan chức năng làm rõ chuyện này vì thùng rác công cộng là tài sản của nhà nước và nếu người đàn ông này có ý đồ ăn trộm thì sẽ phạm vào tội trộm cắp tài sản của nhà nước”.

Thanh niên ăn mặc bảnh bao và hành động xấu hổ trước hòm từ thiện

Hình ảnh đáng xấu hổ của nam thanh niên ăn mặc bảnh bao

Sáng 16/4, trên mạng xã hội lan truyền hai video cùng lời tố cáo của một quán ốc tên T. ở quận 8 về một thanh niên ăn mặc bảnh bao, có tiền lại đập bể thùng từ thiện để trộm. Chỉ trong vài giờ đăng tải, video trên đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, đồng thời bình luận bất bình của mọi người.

"Tiền từ thiện cho trẻ em mồ côi, người nghèo mà tại sao vẫn lấy? Bạn ăn mặc bảnh bảo, đeo dây chuyền, chải chuốt thơm tho, vào quán ăn uống mà suy nghĩ sao hành động như vậy, có đáng mặt thanh niên không? Thật hổ thẹn quá đi!", bạn Thanh bình luận.

Trong khi đó, một bạn tên Hằng Xa bày tỏ: "Đi vào quán ăn uống chứng tỏ là có tiền mới vào. Tại sao thấy dòng chữ ghi trên quán là tiền quyên góp mà vẫn đạp bể để lấy. Đã không quyên góp thêm giúp đỡ mà còn như thế thì hết nói về nhân cách, lòng tự trọng của bạn".

Trao đổi với PV, chủ quán T. cho biết, sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 14/4. Một thanh niên mặc áo màu trắng, quần jean, đeo dây chuyền có giá trị cùng hai người bạn vào quán ăn uống.

Lần đầu vào nhà vệ sinh, thanh niên này nhìn thùng từ thiện có tiền nên chú ý. Sau khi ra ăn uống, lần thứ hai vào lại thanh niên này đã khóa cửa rồi dùng chân đạp bể thùng từ thiện khỏi vị trí ban đầu. Sau đó thanh niên này mò tay vào lấy đi số tiền khoảng nửa triệu đồng.

"Trên thùng từ thiện có ghi chung tay quyên góp giúp đỡ trẻ em mồ côi, người nghèo mà không hiểu sao thanh niên này lại làm việc xấu hổ đó!

Sau khi clip được đăng tải, nam thanh niên đã nhanh chóng đến quán xin lỗi, bồi thường thiệt hại đồng thời hy vọng mọi người bỏ qua cho hành động sai trái của mình.

Hành động đáng xấu hổ của người đàn ông ở sân bay

Hành động không đẹp của người đàn ông khi chiếm 3 ghế để nằm buôn điện thoại - Ảnh: Facebook Hoang Nguyen Hai

Cách đây 1 năm, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gây tranh cãi, khi nhiều người phải ngồi chật chội ở khu vực chờ của sân bay Nội Bài (Hà Nội), thậm chí không có chỗ ngồi nhưng một người đàn ông trung niên vẫn thoải mái chiếm 3 ghế để “buôn” điện thoại.

Hầu hết tất cả bình luận đều thiên về ý kiến chỉ trích. Bạn Nguyễn Hoàng Tú, ngụ quận 7 chia sẻ: “Đó là minh chứng cho việc tại sao chúng ta bị kỳ thị lúc ở nước ngoài, khi mà ý thức của chúng ta quá kém.

Mình đã từng đi một vài nước Đông Nam Á và một số biển báo về cách cư xử lịch sự như xếp hàng, không lấy quá nhiều thức ăn nếu không dùng hết,... có chú thích bằng tiếng Việt. Đây không phải là hành động đòi hỏi trình độ học thức, nó chỉ đơn giản là cách cư xử giữa mỗi người với nhau”.

Anh Bùi Duy Tạ cho biết: “Mình vẫn thấy hình ảnh này ở sân bay nhưng đa số là người già, phụ nữ và trẻ em. Chứ là đàn ông thì không nên hành động như vậy, ngay cả khi ghế còn trống nhiều. Trong khi xem hình, mình thấy khu vực này gần như không còn chỗ trống”.

Dừng đèn đỏ, "soái ca" xuống xe hơi tè bậy giữa Hà Nội

"Soái ca" thản nhiên đỗ xe đái bậy giữa đường phố đông đúc trong nội thành Hà Nội

Hồi tháng 2/2016, mạng xã hội lan truyền chóng mặt ảnh của 1 người đàn ông thản nhiên đỗ xe đái bậy giữa đường phố Hà Nội.

Hình ảnh chia sẻ cho thấy 1 người đàn ông mặc vest đen lái xe Honda Civic mang biển số 30A 306xx đang dừng đèn đỏ thì bỗng nhiên mở cửa xe xuống đường đái bậy vào dải phân cách giữa ban ngày. Điều đáng nói, tại thời điểm này rất đông người qua lại trên tuyến đường này nhưng anh ta vẫn thoải mái tiểu tiện như ở toilet nhà mình.

Bức ảnh sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ trên trang cá nhân và lan truyền một cách chóng mặt. Đa phần mọi người đều bức xúc và tỏ ra gay gắt với hành động thiếu văn minh, lịch sự của người đàn ông này.

Sau khi nắm bắt được thông tin, cơ quan chức năng đã triệu tập chủ nhân chiếc xe trên. Tại buổi làm việc, lái xe hôm đó thừa nhận việc cho xe dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ để cho người ngồi phía sau xuống đi vệ sinh.

Người ngồi sau là anh T (SN 1984, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đã thừa nhận hành vi thiếu văn hóa tại nơi công cộng.

Căn cứ theo điểm C khoản 1 điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, anh T. bị phạt 200.000 đồng và phải viết cam kết không tái phạm.

K.N (th)