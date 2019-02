Hàng vạn người chen chân đi lễ chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) dịp đầu năm

Thời tiết năm nay nắng ấm, thuận lợi nên lượng du khách về chùa Hương Tích đông hơn những năm trước. Theo Ban quản lý chùa Hương Tích, dự kiến, lễ hội chùa năm 2019, với điều kiện thời tiết rất thuận lợi, các phương tiện vận chuyển đảm bảo, số lượng du khách sẽ tăng nhiều hơn so với cùng thời điểm năm 2018. Tính từ ngày đầu tiên của năm mới cho đến nay đã có hơn 35.000 lượt du khách đổ về đây.

Từ sáng sớm du khách đã bắt đầu chuyến hành trình vãn cảnh chùa Hương Tích

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm ngày 11/2 (tức 7/1 năm Kỷ Hợi), dòng người ùn ùn đổ về chùa Hương đông nghịt. Con đường từ QL1A vào trung tâm xã Thiên Lộc ngược lên chùa Hương chật kín đủ loại xe.

Sau một ngày chính thức khai hội, chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã đón tiếp đông đảo du khách trên cả nước hành hương, cầu cho một năm mới an lành, may mắn.

Không chỉ là du khách của Nghệ An, Hà Tĩnh mà rất du khách thập phương từ mọi miền đổ về đây đi lễ chùa. Trong đó có những đoàn khách đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định…

Năm nay, dự kiến lượng du khách sẽ đông hơn những năm trước nên ban quản lý chùa đã vận hành hết công suất các tuyến cabin cáp treo, chiều dài gần 1.000m, đi từ bên trái đền thờ Miếu Cô lên đỉnh chùa Hương Tích, đưa vào sử dụng 13 chiếc thuyền máy đảm bảo lưu thông chuyên chở khách hai chiều trên hồ Nhà Đường dài khoảng 2km.

Ngoài ra, huyện Can Lộc cũng đã bố trí các lực lượng chức năng để đảm bảo tình hình anh ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường... tại các khu vực “điểm nóng” ở chùa Hương Tích.

Ngay trong những ngày đầu khai hội chùa Hương Tích đã thu hút đông đảo du khách về dâng hương vãn cảnh, trẩy hội. Trong đó, có nhiều du khách ở Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Giang, Nam Định, Đà Nẵng, Ninh Bình, Thái Bình, TP.HCM, Nghệ An…

Để đảm bảo an toàn, cùng với lực lượng công an huyện Can Lộc, phòng CSĐT đã bố trí các cán bộ chiến sỹ thay phiên nhau trực trong dịp lễ đầu năm này

Với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Phòng CSĐT Công an tỉnh, lực lượng Công an huyện Can Lộc cũng như các bộ phận liên quan, nên sau gần hai ngày khai hội lượng du khách đổ về chùa Hương Tích rất đông nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối các vấn đề tệ nạn, chặt chém du khách…

Được biết, dự kiến lễ hội chùa Hương Tích năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.

Một số hình ảnh PV Báo GĐ&XH ghi lại được tại chùa Hương Tích sáng ngày 11/2:

Du khách ngắm cảnh hồ Nhà Đường trên những chiếc thuyền

Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.

Du khách nghỉ ngơi sau chặng đường dài leo núi

Mọi người thắp hương cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là quần thể các công trình tôn giáo tín ngưỡng bao gồm Thượng điện, nền Trang Vương, am Thánh Mẫu. Xung quanh chùa còn có nhiều thắng tích, kỳ quan như động Tiên Nữ có 36 cửa vào, am Phun Mây, Miếu Cô, khe Tiên Tắm, suối Hương Tuyền, đập nhà Đường... Di tích danh thắng chùa Hương Tích được xếp hạng cấp quốc gia tại Quyết định số 309/QĐ-BVHTT ngày 08/6/1990 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Hằng năm, lễ hội chùa Hương Tích được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế khu di tích danh thắng cấp quốc gia chùa Hương – núi Hồng đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Sơn Nguyễn