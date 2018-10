Hàng trăm người đứng xem vụ container cán xe máy khiến 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h30 ngày 28/10 trên đường ĐT743, phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương.

Thời điểm trên, xe container mang BKS: 61C- 081.55 lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ TX.Tân Uyên về TX. Dĩ An.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hàng trăm người dân hiếu kì đứng theo dõi vụ tai nạn.

Khi xe lưu thông đến khu phố 1B, phường An Phú - cách ngã ba giao nhau với đường Từ Văn Phước khoảng 100m, thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 66G1-216.56, do một người đàn ông khoảng 40 tuổi quê An Giang điều khiển.

Sau va chạm, người đàn ông ngã văng ra đường bị bánh xe container cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy. Xe container dừng trong làn đường dành cho ô tô.

Vụ tai nạn khiến hàng trăm người dân hiếu kì đứng theo dõi kín 2 bên đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương, khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường An Phú đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Theo Trí thức trẻ