Hàng trăm người dân vây bắt người phụ nữ nghi thôi miên để lấy tiền

Chiều 18/4, Công an xã Diễn Hạnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, đã giao người phụ nữ tên Bùi Thị Bé (42 tuổi, trú xã Diễn Bích, Diễn Châu) bị người dân vây bắt vì cho rằng đã có hành vi thôi miên để lừa tiền cho công an huyện Diễn Châu làm rõ.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Trước đó, lúc 8h30 cùng ngày, người phụ nữ này đi xe máy đến nhà ông Khương (trú tại Diễn Xuân, Diễn Châu). Vừa gặp ông Khương, người phụ nữ liền hỏi vay 20 triệu đồng cho con đi nước ngoài. Trước hành vi của người phụ nữ lạ mặt, ông Khương liền đi vào nhà. Một lúc sau thì thấy người phụ nữ lên xe bỏ chạy.

Nghi người phụ nữ có động cơ xấu, ông Khương liền hô hoán và cùng nhiều người dân đuổi theo. Khi đến chợ Chùa, xã Diễn Hạnh thì người phụ nữ bị người dân bắt giữ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Diễn Hạnh đã có mặt và đưa người phụ nữ này về trụ sở UBND xã và giao lại cho công an huyện làm rõ. Bước đầu, người phụ nữ khai tên là Bùi Thị Bé (42 tuổi, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu).

Clip người phụ nữ bị người dân vây bắt nghi thôi miên để lừa tiên. Clip Facebook

V.Đồng