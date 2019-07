'Hàng loạt khách nhập viện cấp cứu sau khi dự tiệc đám cưới': Kiểm tra tất cả hệ thống Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora

Theo đó, đơn vị này cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ mạng xã hội chia sẻ về việc: "Hàng loạt khách nhập viện cấp cứu sau khi dự tiệc đám cưới tại nhà hàng ở Sài Gòn". Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị có liên quan để điều tra xác thực nguyên nhân vụ việc.



Thông tin ban đầu được biết, ngày 30/6/2019, Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center (số 431 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình) có phục vụ 6 tiệc vào buổi tối, tổng số bàn là 252. Sau đó, trung tâm này có nhận được phản ánh của anh Lê Trường Lâm (chủ tiệc cưới) về việc sau khi tham dự tiệc cưới của anh có một số người bị sốt kèm đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu.

Cũng theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, đơn vị này đã phối hợp với Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á ghi nhận tình hình các bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi dự đám tiệc tại nhà hàng trên. Thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á cho biết, trong ngày 2/7/2019, bệnh viện này tiếp nhận 4 ca (2 người lớn và 2 trẻ em cùng 1 gia đình) nhập viện có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Theo khai báo, được biết cả gia đình bệnh nhân đã cùng tham dự tiệc cưới ngày 30/6/2019 tại Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center.

Kiểm tra tất cả hệ thống Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora

Tuy nhiên, sau khi tham dự tiệc chỉ có 2 phụ nữ và 2 trẻ em trong gia đình có triệu chứng bất thường nêu trên. Các bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng đường tiêu hóa, cho điều trị triệu chứng và truyền nước điện giải. Hiện tại, 4 bệnh nhân đang hồi phục và tiến triển tốt.

Ngoài ra, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp với Sở Y tế TP.HCM rà soát, kiểm tra tình hình cấp cứu ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi tham dự tiệc cưới tại nhà hàng trên trong ngày 30/6/2019. Tuy nhiên, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, không có trường hợp nhập viện cấp cứu đông người nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới như mạng xã hội chia sẻ.

Cũng theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, đơn vị này đang tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra tất cả các cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc hệ thống Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora trên địa bàn. Bên cạnh đó, trong thời gian tới đơn vị này cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát mối nguy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đặc biệt là các nhà hàng tiệc cưới. Ngay sau khi có kết quả điều tra, đơn vị này sẽ công khai thông tin cho dư luận được biết.

Như phản ánh, trước đó nhiều trang mạng xã hội chia sẻ về việc, nhiều thực khách phản ánh bị sốt kèm đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu sau khi dự tiệc cưới tại Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center. Như nội dung được chỉa sẻ, chiều 30/6, anh Lâm đặt tiệc 68 bàn, quan khách có khoảng 500 người. Tuy nhiên, sau khi ăn tiệc xong, không chỉ người thân mà nhiều khách đồng loạt nhập viện cấp cứu.

Cũng theo thông tin được chia sẻ, trong số quan khách phải nhập viện đến từ nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, Quảng Ninh và một số tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng. Do vậy, nhiều người sau bị ngộ độc thực phẩm đã phải nằm viện, chưa thể bay về nhà và phát sinh rất nhiều chi phí. Theo đó, thông tin chưa xác tín, được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao.

Lê Nguyễn