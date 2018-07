Hai xe máy đâm nhau: 1 người chết, 3 người bị thương

Chiều nay (16/7), thông tin cho phóng viên, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho hay, khoảng 21h đêm qua trên địa bàn thị trấn xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, Nguyễn Duy Mạnh (16 tuổi), trú tại xã An Thọ (huyện An Lão) điều khiển xe máy BKS 15D - 24344, phía sau chở chị Hoàng Thị Sàn (18 tuổi, trú tại xã An Thắng) và Phạm Thị Hiền (16 tuổi, trú tại thị trấn Trường Sơn, cùng huyện An Lão).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: CTV

Sau đó, anh Mạnh điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao qua cầu Khuể trên trục đường 354. Khi đến khu vực thuộc khu 6 thị trấn Tiên Lãng bất ngờ đâm trực diện với xe máy BKS 15H1 - 24461 do một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển chạy ngược chiều.

Vụ va chạm khiến anh Mạnh tử vong tại chỗ, hai bạn gái ngồi phía sau cùng nam thanh niên đi ngược chiều bị trọng thương và 2 xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đức Tùy