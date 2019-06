Hai thanh niên tử vong trong đêm sau tiếng động mạnh

Hiện trường vụ việc khiến 2 thanh niên tử vong

Rạng sáng 3/6, Công an thị xã Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai thanh niên xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khuya 2/6, bảo vệ một công ty trên Quốc lộ 1 (đoạn dốc ThiênThu, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nghe tiếng động mạnh ngoài đường nên chạy đi kiểm tra. Khi đến nơi, nam bảo vệ phát hiện hai thanh niên nằm bất động trên làn ô tô. Thời điểm này, một tài xế xe container xuống xe quan sát, sau đó phóng xe với tốc độ cao rời khỏi hiện trường.

Qua kiểm tra, cả hai thanh niên đã tử vong. Sự việc được trình báo công an.

Công an khám nghiệm hiện trường

Tại hiện trường, xe máy nằm cách xa nạn nhân hơn 20m và có nhiều vết cày xước trên mặt đường.

Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Đông Thịnh (Dân Việt)