Trao đổi với Gia đình và Xã hội, ông Lê Đăng Thành, Chủ tịch UBND xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa bàn. Theo đó, lực lượng công an và dân quân tự vệ các xã Thủy Sơn, Đông Sơn, Hòa Bình, Thủy Đường và thị trấn Núi Đèo (nơi tiếp giáp với núi Thôn 1) đã phối hợp, túc trực tất cả các điểm lên xuống cửa rừng 327 truy bắt đối tượng có hành vi khống chế, uy hiếp nữ tài xế taxi.

Lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt đối tượng

Ông Thành cho biết: "Núi thôn 1 vốn âm u và cây cao rậm rạp, nhiều tầng thực bì nên khi lạc vào đây cũng khó tìm được đường ra. Việc truy bắt đối tượng theo đó cũng vất vả. Rất may là trong lúc bị ép lên núi với tên cướp, nữ tài xế đã tự vùng thoát ra được, bỏ chạy xuống núi và gặp cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường ban đầu, còn tên cướp thì bỏ chạy lên núi".

Theo lời người dân sống dưới chân núi thôn 1, lối mà đối tượng bỏ chạy vốn rất ít người qua lại và gần như không ai đi theo lối đó, cũng không có nhà dân ở. Con đường lên núi mà người dân thường đi hiện nay là đường bê tông, trên đó có vài nhà dân đang sinh sống.

Chỉ về phía con đường đất âm u cây cối ngay ngã rẽ lên núi của thôn, anh T.V.H. (thôn Núi 2, xã Thủy Đường) cho biết, chị dâu anh chính là người chứng kiến cuộc khống chế, chạy thoát của nữ tài xế taxi ngày hôm đó.

Anh T.V.H đang đứng ở chân núi Thôn 1 chỉ vào con đường nữ tài xế bị ép đưa lên núi

Tiếp lời anh H., chị L. - người chứng kiến vụ việc kể lại: "Khoảng 12 giờ ngày 21/11, khi vừa đi chợ về tới cửa rừng, tôi thấy chiếc taxi đỗ quay đầu về phía chân núi, trong xe có hai người một nam, một nữ đang giằng co nhau. Người nữ nhìn thấy tôi thì lao khỏi cửa kêu cứu, quàng cả tay vào người tôi rồi đánh rơi điện thoại xuống dưới đất.

Liền sau đó, đối tượng ngồi trong xe cũng lao ra, dùng dao dí vào người cô gái, ép lên núi cùng mình. Về nhà, tôi rất sợ hãi, không biết thực hư như thế nào nhưng vẫn nói với chồng và gọi điện thoại báo cho anh N.V.Đ. - cán bộ tư pháp xã. Ngay lập tức, anh Đ. báo lên Công an xã Thủy Đường, đồng thời cùng chúng tôi đến hiện trường tìm hiểu vụ việc.

Trong lúc quan sát xe taxi bị bỏ lại, anh Đ. thấy một số điện thoại được viết bằng bút xóa trên gương xe liền gọi thử thì nữ lái xe taxi bắt máy và bảo: "Anh ơi, cứu em với. Em bị người ta trói tay, đang ở trên một con đường đất đỏ, mang 200 triệu lên đây chuộc em."

Công an xã Thủy Đường nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường và cấp báo lên Công an huyện Thủy Nguyên để đề nghị hỗ trợ, điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu cho thấy, danh tính nữ tài xế taxi được xác định là chị P.T.D. (sinh năm 1986, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng). Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an của chị D., vào trưa 21/11, D. có đón khách tại bến xe Niệm Nghĩa đi Thủy Đường. Khi chở khách đến khu vực đường dẫn lên núi, người này lấy ly do chờ đón bạn nên đề nghị dừng xe. Xe vừa dừng, người đàn ông trạc 35 tuổi bất ngờ rút ra con dao nhọn khống chế nữ tài xế và nói rằng anh ta được thuê 100 triệu để giết chị D..

Anh ta yêu cầu chị D. gọi điện thoại cho người nhà mang 200 triệu đồng tới chuộc thì sẽ tha. Sau khi chị D. thoát được bàn tay của tên cướp, các lực lượng chức năng đã phong tỏa các ngả đường dẫn lên núi, phối hợp truy bắt kẻ cướp.

Ngày 22/11, nhiều mũi công tác cũng tiếp cận vào sâu trong núi để truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, đến trưa nay, 23/11, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm.

Đ.Huyền - M.Lý