Theo phản ánh của người dân trong xã An Tiến (huyện An Lão, Hải Phòng), từ 2014 đến 2018 có 4 hộ gia đình có công bị cán bộ chính sách xã "quên" không chi trả tiền tiêu chuẩn đi nghỉ dưỡng theo qui định (mẹ liệt sĩ hoặc thương binh hạng ¼).

Cụ thể, số tiền mỗi trường hợp được hưởng là 1.110.000đ/lần. Trong số 4 trường hợp, có những trường hợp bị "quên" kéo dài 3 lần (từ 2014-2018), có hộ thì 2 lần...



UBND xã An Tiến nơi lình xình vụ "quên" thanh toán chế độ cho gia đình người có công

Một thành viên trong gia đình người có công bị "quên" chi trả chế độ nghỉ dưỡng cho biết: "Từ 2014, chúng tôi nghe nói có chính sách mới cho người có công 2 năm được đi điều dưỡng tại Đồ Sơn một lần. Nếu ai không có điều kiện tham gia thì được lĩnh tiền mặt là 1.110.000 đồng. Tôi thấy có người đã lĩnh rồi mà mẹ tôi thì chưa được mời đi điều dưỡng, cũng chưa được thông báo lĩnh tiền một lần nào.

Thấy lạ, tôi lên xã hỏi thì anh Phạm Văn T. trả lời, chị tôi đã lĩnh rồi. Nhưng khi tôi hỏi lại thì chị khẳng định chưa nhận tiền và chữ ký đó không phải của chị. Sau khi đối chất, anh Phạm Văn T. nói rằng sự việc xảy ra đã lâu, bản thân ông T. phải chi trả cho hàng trăm người nên giờ cũng không thể nhớ hết được nên chấp nhận trả lại đủ số tiền 3 lần mẹ tôi được lĩnh".

Tương tự, bà Phạm Thị Thơm (người được hưởng chế độ mẹ liệt sĩ đi nghỉ dưỡng) cũng không thấy xã thanh toán tiêu chuẩn nghỉ dưỡng nên lấy làm thắc mắc. Thấy vậy, ông Đồng Văn Luận, xóm 5 thôn An Luận, xã An Tiến – con trai bà Phạm Thị Thơm đã làm đơn phản ánh sự việc tới chính quyền xã An Tiến. Cùng với ông Đồng, nhiều trường hợp khác như gia đình ông Vương Q.T, bà Trần Thị Chải, ông Trần Văn Hải (xã An Tiến)... cũng bị "quên" không chi trả chế độ và kiến nghị lên xã.

Nhận được phản ánh từ người dân, UBND xã An Tiến đã lập tổ công tác vào cuộc xác minh. Theo đó, tổ công tác phát hiện có 4 hộ chưa được nhận đầy đủ chế độ đi điều dưỡng. Đặc biệt, trong đó có hai trường hợp là bà Trần Thị Chải (ở xóm 9, thôn Tiên Hội) và ông Trần Văn Hải (xã An Tiến) chưa được lập danh sách lên Phòng Lao động, thương binh và xã hội của huyện An Lão để hưởng chế độ", ông Bùi Văn Bút - Chủ tịch UBND xã An Tiến thông tin.

"Để xảy ra thiếu sót này, chúng tôi đánh giá sơ bộ là do nghiệp vụ của ông Phạm Văn T. còn non kém, thiếu trách nhiệm trong công việc. Chúng tôi đã yêu cầu ông Phạm Văn T. phải đến tận nhà bà Chải và ông Hải để xin lỗi và tự đền tiền cho họ. Ngoài ra, nhiều trường hợp tuổi cao, không nhớ chính xác đã nhận tiền hỗ trợ hay chưa, khi thắc mắc chúng tôi cũng cho mở sổ kiểm tra đối chiếu. Khi nhận ra chữ ký của mình đã nhận tiền thì họ vui vẻ. Về nghi vấn cán bộ Phạm Văn T. giả mạo chữ ký để ăn chặn tiền chính sách của người có công, việc xác minh không thuộc thẩm quyền của xã", ông Bút cho hay.

Ông Bút chia sẻ thêm, sau khi gia đình ông Lượng đã nhận đủ số tiền tiêu chuẩn nghỉ dưỡng của 3 đợt/3 năm thì ngày 4/10 đã tự nguyện rút đơn về.

Theo ông Bút, từ ngày 21/10, xã đã tạm đình chỉ 15 ngày làm việc đối với ông T, tạm giao công việc cho 1 cán bộ khác phụ trách. Tuy nhiên, ông T vẫn phải đến cơ quan để phục vụ công tác xác minh vụ việc khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

"Quan điểm của xã, sai tới đâu xử lý tới đó. Nếu có vi phạm, đảng ủy xã sẽ có hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Phạm Văn T. trong thời gian sớm nhất", ông Đào Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã thông tin.

Theo Thông tư liên tịch số 13/14/TTLT/BLĐTBXH-BTC giữa Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, ký ngày 03/6/2014 về thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi chức năng với người có công (là mẹ liệt sĩ hoặc thương binh hạng 1/4), từ năm 2014, những trường hợp trên sẽ được hưởng chế độ đi nghỉ dưỡng 1 năm/lần đối với mẹ liệt sĩ có từ hai con trở lên hy sinh và 2 năm/lần với mẹ liệt sĩ có 1 con hy sinh. Đối với thương binh 1/4 cũng được hưởng chế độ đi điều dưỡng 1 năm/lần.





M.Lý - Đ.Huyền