Hải Phòng: Tiếp tục tìm kiếm tung tích các nạn nhân vụ chìm tàu gạch trên sông Văn Úc

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 1/12, tại khu vực sông Văn Úc, đoạn giáp ranh giữa 2 huyện Tiên Lãng và An Lão của thành phố Hải Phòng, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ chiếc tàu chở gạch đang chạy trên sông Văn Úc.

Vị trí chiếc tàu chìm, đoạn qua xã Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng. Ảnh MXH

Ngay sau đó, người dân đã khẩn trương đi thuyền nhỏ ra cứu hộ nhưng do nước cả, dòng chảy xiết, chiếc tàu chở gạch nhanh chóng bị lật rồi chìm xuống lòng sông trong một khoảng thời gian rất ngắn. Có ít nhất một người trên tàu bơi được ra ngoài nhưng sau đó không nhìn thấy nữa.

Chiều cùng ngày, gia đình của nạn nhân trong vụ tàu chở gạch bị đắm đã có mặt tại hiện trường để cùng với cơ quan chức năng phối hợp tìm kiếm. Thân nhân các nạn nhân cũng đã cung cấp danh tính và trình báo sự việc lên cơ quan công an Hải Phòng.

Theo đó, thông tin ban đầu cho thấy, khi tàu đắm, trên tàu có ông Trần Đức Hưng, sinh năm 1974, trú tại xã Xuân Trung (huyện Xuân Trường, Nam Định) cùng vợ là bà Trần Thị Hạnh, sinh năm 1977.

Được biết, vợ chồng ông Hưng có hai người con trai, cùng làm nghề vận tải đường thủy, chở gạch từ Nam Định ra Hải Phòng để bán. Trong chuyến đi này, hai con trai ông không tham gia nên may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát cứu nạn - cứu hộ Công an huyện An Lão và Phòng CSGT đường thủy Công an thành phố Hải Phòng đã có mặt, khẩn trương tiến hành các biện pháp tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, đến 8 giờ sáng nay 2/12, vẫn chưa tìm được tung tích hai vợ chồng ông Hưng.

Hiện lực lượng chức năng vẫn cùng với gia đình và người dân địa phương tích cực tìm kiếm tung tích các nạn nhân. Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục đưa tin.

