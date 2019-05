Hải Phòng: Tiên Lãng xử lý dứt điểm việc chôn lợn chết trong nghĩa trang địa phương

Mới đây, UBND huyện Tiên Lãng có công văn số 198/BC-UBND báo cáo UBND thành phố và Sở Thông tin & Truyền thông về công tác xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng chôn lấp lợn chết tại nghĩa trang thôn xã Khởi Nghĩa và Quang Phục sau khi Báo Gia đình & Xã hội nêu.

Nhiều xác lợn chết được chính quyền và thôn xã Khởi Nghĩa đem chôn tại nghĩa trang địa phương gây phản đối trong nhân dân. Ảnh: MT

Theo đó, tiếp thu ý kiến phản ánh trên, UBND huyện Tiên Lãng đã vào cuộc, chỉ đạo các xã và thị trấn không chôn lấp lợn bị dịch bệnh tại nghĩa trang các thôn; bố trí khu vực chôn lấp tập trung tại bãi rác hoặc diện tích đất công ích, xa khu dân cư. Báo cáo cũng nêu rõ, “đến nay, tình trạng chôn lấp lợn dịch bệnh chết tại nghĩa trang đã không còn xảy ra”.

Trước đó, ngày 22/4/2019, Báo Gia đình & Xã hội có đăng tải bài viết “Hải Phòng thiếu chỗ chôn, nhiều xã đem lợn chết chôn trong nghĩa trang” xảy ra tại 2 xã Khởi Nghĩa và Quang Phục trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Cụ thể, tại xã Khởi Nghĩa, có 2 hộ dân thuộc thôn An Tử xuất hiện 2 lợn chết. Do diện tích đất của 2 hộ dân hẹp, không đủ điều kiện chôn lấp tại chỗ nên đã chôn xác lợn tại nghĩa trang nhân dân của thôn An Tử. Sau khi có ý kiến phản ánh từ người dân và báo chí,chính quyền xã Khởi Nghĩa đã thuê máy xúc đào hố sâu, dồn 2 lợn chết vào chung 1 hố trong nghĩa trang thôn và xử lý chôn lấp theo đúng qui trình.

Cùng thời điểm trên, tại thôn Khôi Vỹ Thượng (xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng), khi có lợn chết chính quyền và thôn đã bàn nhau đem chôn tại nghĩa trang thôn nhằm hạn chế lây lan mầm bệnh sang nơi khác do phải vận chuyển xác lợn đi xa.

PV